Mi rival: a una semana del estreno, llueven críticas por uso de IA en entrada de la telenovela

La telenovela ‘Mi rival’, protagonizada por Sebastián Rulli, Ela Velden, Alejandra Barros y Arturo Peniche, comenzó sus transmisiones el pasado lunes 20 de abril.

A una semana de su estreno, las críticas para la telenovela son muy buenas. Al publico al parecer le ha encantado la trama. Sin embargo, algunos internautas no dejaron pasar el uso de inteligencia artificial (IA) para la entrada de cada episodio.

Todo esto generó un fuerte debate en redes sociales sobre las producciones de ahora. Usuarios aseguran que ya se perdieron las ideas y la originalidad. ¿Será?

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¿Cómo es la entrada de la nueva telenovela ‘Mi rival’?

Tal y como se mencionó anteriormente, la telenovela ‘Mi rival’ comenzó transmisiones en televisión abierta el lunes 20 de abril y hasta ahora se cumple una semana de esta historia de drama, amor y mucho suspenso.

Desde el primer episodio y aprovechando la semana de estreno, los usuarios en redes sociales no tardaron en notar que la entrada de cada episodio de esta telenovela está hecha por inteligencia artificial.

Los protagonistas de esta historia, que son Sebastián Rulli, Ela Velden y Alejandra Barros, no son originalmente los que se ven durante la entrada, ya que los productores tomaron sus personajes y los modificaron con inteligencia artificial, lo cual para algunos resultó muy notorio.

Entrada de telenovela ‘Mi rival’ hecha con inteligencia artificial. / Foto: Redes sociales

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar y la lluvia de críticas y comentarios por esto surgió:



“Se ve bien chafa”.

“Deberían buscar profesionales en edificios de escena”.

“Mejor vuelvan a retransmisiones de otras telenovelas”.

“La misma industria empieza a echar a perder todo por ahorrarse”.

“Las actrices no se parecen”.

“Las telenovelas ya no tienen el auge de antes”.

“Hay algo de entrada de telenovela en esa inteligencia artificial”.

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¿De qué trata la telenovela ‘Mi rival’?

La telenovela ‘Mi rival’ es una de las nuevas producciones para la televisión mexicana abierta. Su historia, llena de diferentes emociones, ha puesto los ojos de la audiencia en este proyecto.

La telenovela ‘Mi rival’ se estrenó este 2026. Producción de Televisa Univision producida por Carmen Armendáriz, que narra el conflicto entre una madre y su hija. Ambas se convierten en rivales al enamorarse del mismo hombre, Renato.

Alejandra Barros, Sebastián Rulli y Ela Velden son los protagonistas de la telenovela ‘Mi rival’. / Foto: Alejandro Isunza.

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¿Qué actores participan en la nueva telenovela ‘Mi rival’?

Tal y como se ha mencionado, los protagónicos y la historia de amor de la telenovela de ‘Mi rival’ se centran en Sebastián Rulli, Ela Velden y Alejandra Barros, pero hay otros artistas que participan en esta producción.

Los demás actrices y actores que participan en esta telenovela son:



Ana Bertha Espín.

Martha Julia.

Marco Treviño.

Cinthia Aparicio.

Mildred Feuchter.