Hija de Karina Duprez despide a su madre con este último y desgarrador mensaje: “Ya no estás presente”

La noticia de la muerte de la actriz Karia Duprez ha dejado una profunda tristeza en el medio y principalmente a su hija, quien compartió un mensaje para su madre en redes sociales.

La muerte de la actriz dejó una profunda tristeza en el medio. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál fue el mensaje con el que despidió la hija de Karina Duprez a su madre?

La muerte de la actriz Karina Duprez sorprendió al mundo de la televisión, pues la artista dejó este mundo a los 79 años de edad. Para despedirla, su hija compartió unas palabras para su madre en redes sociales.

Luego de que se diera a conocer la muerte de Ricardo Pascual, un día después se notificó sobre el fallecimiento de Karina Duprez, quien fue una destacada directora de televisión y actriz.

Su hija Magda Karina Ancira le dedicó un mensaje a su madre en redes sociales para despedirse.

Acompañada de varias fotografías, Magda Karina relató lo difícil que es despedirse de su madre y agradeció las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días por parte de amigos y familiares.

“Qué difícil despedirte y saber que ya no estás presente; sé que estás con nosotros de alma y que hoy el cielo gana una luz que ilumina nuestro camino. Vuela alto, que los grandes te esperan para ser dirigidos una vez más por ti, mamá”. Karina Duprez.

Hija de Karina Duprez se despide con este mensaje de su mamá. / Foto: Facebook/Karina Duprez.

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¿De qué murió Karina Duprez?

Tras revelarse la muerte del actor Ricardo Pascual, se detalló que no hay información sobre las causas del fallecimiento de Karina Duprez.

Hasta el momento, la familia no ha notificado de qué murió la actriz y directora, ya que no se reveló si tenía alguna enfermedad o complicación.

El 22 de abril se confirmó la muerte de Karina Duprez, luego de que su nieto Chris Pazcal anunciara por medio de sus redes sobre el fallecimiento de su abuela, quien dejó este mundo a la edad de 76 años.

Muere Karina Duprez a la edad de 79 años sin que hasta el momento se sepan las causas exactas de su muerte. / Foto: Redes sociales.

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¿En qué proyectos participó Karina Duprez?

Karina Duprez, quien murió esta semana, tuvo una destacada trayectoria en la pantalla chica, pues tal y se ha mencionado se presentó en diferentes proyectos tanto como directora y actriz.

Uno de sus papeles más destacados es en ‘Salvaje’ y ‘La fuerza del amor’. En la primera producción compartió set al lado de Verónica Castro y Guillermo Capetillo, mientras que en la otra Alfredo Adame y Gabriela Hassel.

Otro de los proyectos en los que participó fueron:



Los miserables

Vivir enamorada

La Venganza

El cristal empañado

Juana Iris