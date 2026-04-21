Hijo de Ricardo de Pascual reacciona a la muerte del actor de ‘El chavo del 8’, ¿dio detalles del funeral?

Durante la madrugada de este martes 21 de abril, se confirmó la muerte de Ricardo de Pascual, actor mayormente reconocido por su participación en las series de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, a los 85 años. En medio del luto, su hijo, Ricardo de Pascual Jr., reacciona. Esto fue lo que dijo.

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¿De qué murió Ricardo de Pascual, actor del ‘Chavo del 8’?

La muerte de Ricardo de Pascual fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA). A través de redes sociales, se solidarizaron con su familia y le dedicaron un emotivo mensaje de despedida.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”, se lee en el comunicado.

Si bien hasta el momento no se han dado detalles de su fallecimiento, se sabía que el actor de ‘Vecinos’ estaba desahuciado. Hace algunos meses, Ricardo contó haber sido diagnosticado con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Los doctores le dijeron que le quedaba poco tiempo de vida.

“Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio (…) después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias. Aparentemente estaba bien de los pulmones; después de que me dio Covid resultó que no, y el EPOC se declaró”, indicó.

Además de esto, el famoso dijo padecer problemas en la columna vertebral, riñones y corazón. Pese a todo, aseguró que no planeaba retirarse de los escenarios, ya que su deseo era trabajar hasta el último día de su vida.

Ricardo de Pascual / Redes sociales

Así reaccionó el hijo de Ricardo de Pascual ante la muerte del actor

A través de redes sociales, Ricardo de Pascual Jr., hijo de Ricardo de Pascual, se pronunció ante la muerte de su papá. Si bien no emitió un mensaje, sí compartió un moño negro en su Facebook, como una forma de mostrar que estaba en duelo.

En los comentarios de la publicación, los usuarios no dudaron en expresarle palabras de aliento y recordar a su progenitor como uno de los actores más queridos de México.

Hasta el momento, ni el hombre ni el resto de los familiares del actor han dado declaraciones oficiales, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

Hijo de Ricardo de Pascual / Redes sociales/Mezcalent

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¿Quién fue Ricardo de Pascual, actor del ‘Chavo del 8’?

Ricardo de Pascual fue un actor y comediante mexicano. Inició su carrera artística en los años 50, apareciendo en el programa ‘Chucherías y domingos Herdez’. No obstante, lo que lo llevó a la fama fue su participación en diversas series de ‘Chespirito’ como ‘El chavo del 8’.

También se le vio en algunas novelas como:

Senda de amor

Privilegio de amar

Lazos de amor

La rosa de Guadalupe.

Locura de amor

Vecinos

En los últimos años, se enfocó más en las obras de teatro. En su momento dio de qué hablar al darse a conocer que se había casado con una monja de nombre Martha. Esto, poco después de haber sido desahuciado.

De acuerdo con su testimonio, se conocieron a través de redes sociales y ella decidió dejar el hábito tras enterarse de los problemas médicos de él.

“Era su fan y era monja. Fui monja y por una situación de salud salí de la congregación, no me corrieron. Estuve ahí nueve años, estuve feliz... Tuve una mala cirugía de intestino y estando en recuperación escribía y hacía presentaciones para escuelas. Una amiga me metió a una red social, ahí conocí a Ricardo. Empezamos a intercambiar mensajes, luego nos encontramos en Puebla”, resaltó.

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