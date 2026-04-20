Juan Gabriel: ¡Ni muerto lo dejan descansar! La pelea por sus casas sigue, ¡venden una con firma falsificada!

Si bien ya han pasado más de 10 años desde la inesperada muerte de Juan Gabriel, la polémica por sus bienes aún sigue. Y es que Silvia Urquidi, quien fuera gran amiga del cantante y exmánager, sigue negando haber perdido el juicio por las propiedades de la celebridad y hace unos momentos acudió a los juzgados alegando que una de las casas habría sido vendida con una firma falsificada. Esto es lo que está pasando.

Juan Gabriel / Redes sociales

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¿Por qué Silvia Urquidi quedó a cargo de las propiedades de Juan Gabriel?

Como se sabe, Juan Gabriel llegó a tener una fuerte deuda con Hacienda que, según reportes, ascendería a varios millones de pesos. Para evitar un problema legal, dejó 13 casas en garantía y posteriormente le otorgó los recursos a su gran amiga, Silvia Urquidi, para que las rescatara.

Las propiedades se recuperaron a nombre de ella. Tras el fallecimiento del cantante en 2016, Silvia se dijo dispuesta a regresarles las casas a los herederos. Sin embargo, no cumplió su promesa, por lo que el asunto pasó a lo legal.

A la par de esto, se abrió el testamento del artista, el cual dejaba como heredero universal a su hijo Iván Aguilera, lo que provocó aún más disputas no solo con Urquidi, sino con el resto de los hijos del cantante. Recordemos que Juan tuvo un total de cinco hijos, siendo Iván el único biológico, pues el resto fue adoptado.

Se inició una demanda para que Urquidi regresara las propiedades a Iván. En 2023, Guillermo Pous, quien fue designado como albacea de la sucesión testamentaria de Juan Gabriel, aseguró que ya se había ganado el caso contra Urquidi y esta debía regresar las propiedades al heredero.

Aunque se pensó que esto sería el final de la polémica, la pelea siguió. Y es que Silvia no solo inició un proceso legal contra Iván y Pous por “fraude procesal”. En su momento, la mujer señaló que la querella involucraba delitos como falsificación de documentos y tráfico de influencias.

Iván Aguilera y Juan Gabriel / Redes sociales/Mezcalent

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Silvia Urquidi asegura que vendieron una propiedad de Juan Gabriel con una firma falsa

Este lunes 20 de abril, Silvia Urquidi acudió a los Juzgados Federales de San Lázaro. Esta visita sorprendió a todos y diversos medios de comunicación, incluyendo TVNotas, le preguntaron qué hacía allí y si era por algo relacionado con las propiedades de Juan Gabriel.

En respuesta, la mujer dijo que ya tenía las pruebas que confirmarían que fue víctima de una supuesta falsificación de sus firmas en un convenio falso elaborado por Guillermo Pous y el fallecido Jesús Salas.

“Ya hace tres años, yo contrademando a la asociación testamentaria por fraude, por haberme falsificado las firmas. Lógico que me hacen un proceso. Se descubre por fin lo que yo siempre dije. Yo estaba segura de lo que estaba hablando… ahorita tengo las pruebas legalmente que me amparan”. Silvia Urquidi

Y agregó: “En la época en la que yo compro las propiedades, estamos hablando de hace 26 años, esta (muestra un documento) es la firma falsificada y esta es la firma que yo hacía en aquella época. Es muy diferente… Ese convenio mercantil que hizo Guillermo Pous con Jesús Salas ya cayó por su propio peso”.

También aprovechó para dejar claro que, aparentemente, el abogado mintió cuando dijo que había ganado el caso por las propiedades de Juan Gabriel: “Jamás fui notificada en ese juicio. Hasta la fecha, nunca actuaron conmigo. Iván corrió a Pous, los (nuevos) abogados de Iván ya se sentaron conmigo. Él ya se comunicó conmigo”, puntualizó.

Silvia Urquidi “Al hacer un convenio falso, sabes a lo que te estás exponiendo. Al yo contrademandar, pues yo voy con todo. Utilizar un documento falso, se sigue de oficio (el delito). Iván estaba siendo manipulado. La mano que mueve los hilos es Simona (la esposa). Ella maneja todo el dinero”.

¿Por qué Silvia Urquidi no regresa las propiedades de Juan Gabriel?

Durante la conversación, Silvia Urquidi explicó por qué sigue conservando las propiedades de Juan Gabriel. Mencionó que dichos bienes los compró ante Hacienda y están a su nombre.

“Sigo con las propiedades porque yo las compré ante Hacienda, ante la ley tú tienes que comprobar. Es un juicio de 9 años, se dice fácil. Sí estoy desgastada, soy ser humano, moralmente, económicamente”, manifestó.

Finalmente, dejó claro que no se rendirá pese a todos los problemas legales que tiene actualmente, pues no quiere que sus hijas carguen con todo esto, en caso de que muera.

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