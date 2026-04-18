¿Christian Nodal en bancarrota si se divorcia de Ángela Aguilar? Filtran estrategia de su papá para evitarlo

Una de las dudas que han surgido sobre el presunto inminente divorcio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido qué pasará con la fortuna de él. Y es que se ha especulado que, supuestamente, Pepe Aguilar lo obligó a firmar un acuerdo prenupcial que no solo le exigiría al cantante que dure, al menos 3 años, junto a su hija, sino que también tendría que dar una gran cantidad de dinero, en caso de que se divorcien antes y/o le sea infiel.

Tras el escándalo que provocó ‘Un vals’ por la modelo que tiene un gran parecido a Cazzu, ex de Christian, se ventiló que, presuntamente, él le estaría engañando a Ángela con una dominicana. En las últimas horas, se ha reportado que esto provocó la supuesta separación de la pareja.

En medio de la polémica, se da a conocer la aparente estrategia que habría gestado Jaime González, papá de Nodal, para evitar que su hijo quede en “bancarrota”, en caso de que se divorcie.

Papás de Christian Nodal / Redes sociales

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¿A cuánto asciende la fortuna de Christian Nodal?

Como se sabe, Christian Nodal comenzó su carrera desde que era joven, más específicamente cuando tenía 17 años. En aquel entonces, lanzó su sencillo ‘Adiós amor’, el cual se volvió un rotundo éxito.

Hasta antes de relacionarse con Ángela Aguilar, era uno de los cantantes de regional mexicano más queridos a nivel internacional. Cada concierto que anunciaba se llenaba en cuestión de horas. Ahora, sus presentaciones han disminuido y tardan más en hacer sold out.

Pese a todo, y a sus 27 años, ha logrado amasar una gran fortuna. Según el medio ‘Celebrity Net Worth’, a finales de 2025, el artista registraba un patrimonio aproximado de 20 millones de dólares, es decir, poco más de 346 millones de pesos.

Nodal / Redes sociales

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Así es como Christian Nodal evitaría la bancarrota si se divorcia de Ángela Aguilar

A través de redes sociales, el influencer Alx Elalex informó que, para evitar que la familia Aguilar tenga acceso a la fortuna de Christian Nodal, en caso de que este se divorcie de Ángela, Jaime González, supuestamente, armó una estrategia “infalible”.

Recordó que Christian inició su carrera cuando aún era menor de edad, por lo que se acordó que su padre estaría gestionando sus finanzas y carrera musical. Si bien muchos llegaron a pensar que este control acabaría cuando cumpliera 18 años, no fue así.

El creador de contenido mencionó que, hace algunos días, el propio Nodal dijo: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música y lo que ha pasado con el video es muestra de eso. Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”.

Alx dijo que poco después se filtró un documento en el que se comprueba que el nombre del artista habría sido registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por su padre como marca. Según el creador de contenido, esto no solo significa que don Jaime controlará las finanzas de su hijo por “otros 10 años”, sino que también impediría que los Aguilar accedan a su patrimonio.

“El padre de Nodal sale con una jugada increíble, un jaque mate que cambió todo y afectó a la familia Aguilar porque no se esperaba esto. Don Jaime ahora controla las finanzas de su hijo por otros 10 años”. Alx Elalex

Cabe destacar que el que el papá de Nodal sea propietario de las marcas con el nombre de su hijo no significa que controle sus finanzas, pero sí le da el derecho de explotarlas.

¿Qué dice el supuesto contrato prenupcial de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron, se ha dicho que Pepe Aguilar, padre de ella, los obligó a firmar un contrato prenupcial. Si bien Pepe lo ha negado, las especulaciones no han cesado.

Según han dicho diversos medios, el acuerdo menciona que, si Nodal es infiel o el matrimonio no dura al menos 3 años, pagará una suma de 12 millones de dólares. Con base en lo que se especula que sería la fortuna del cantante, este pago prácticamente lo dejaría cerca de la bancarrota.

Cabe destacar que, de acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, Christian espera que Ángela sea la que pida el divorcio, pues aparentemente de esta forma podría evitar la multa.

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