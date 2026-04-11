Emiliano Aguilar explota contra Christian Nodal por “Un vals” y defiende a Cazzu: “¡Estás safado!”

La controversia familiar y mediática alrededor de Christian Nodal sumó un nuevo episodio luego del estreno de su canción “Un vals”. Esta vez, quien alzó la voz fue Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, quien arremetió contra el cantante de regional mexicano por lo que consideró una falta de respeto directa hacia Cazzu.

A través de redes sociales, Emiliano Aguilar, difundió un video donde criticó duramente la narrativa visual del videoclip de Nodal, señalando que mezcla elementos y figuras que, a su juicio, lastiman tanto a la rapera argentina como a Ángela Aguilar, actual esposa del intérprete y su media hermana.

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Emiliano Aguilar, Ángela Aguilar, Cazzu y Nodal / Capturas de pantalla de redes sociales e Internet

¿Por qué Emiliano Aguilar explotó contra Christian Nodal tras el estreno de “Un vals”?

El enojo de Emiliano Aguilar surgió luego de ver el videoclip oficial de “Un vals”, donde la protagonista es la modelo mexicana Dagna Mata, quien en redes ha sido comparada tanto con Cazzu como con Ángela Aguilar por su imagen y estilo.

Para el rapero, esta asociación no es casual ni inocente. Emiliano consideró que el video combina referencias claras a dos mujeres que han estado involucradas emocionalmente con Christian Nodal, lo cual calificó como irresponsable y provocador. En su mensaje, el hijo de Pepe Aguilar no suavizó el lenguaje y lanzó una crítica frontal contra el cantante:

Emiliano Aguilar “Subir un video combinando a dos morras que han batalla por la culpa de esa persona. Y subir un video combinando a esas dos personas en una, ¡wey, estás bien pen..*jo, estás bien safado, carnal!”

Las palabras rápidamente se viralizaron y reavivaron los rumores en redes sociales, donde usuarios ya habían señalado el parecido de la modelo con las cantantes Ángela Aguilar y Cazzu.

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Emiliano Aguilar compartió mensaje de Christian Nodal / Redes sociales

¿El video de Nodal es una falta de respeto para Cazzu? Emiliano Aguilar lo revela

Más allá del impacto visual del videoclip, Emiliano Aguilar dejó claro que su principal molestia es la falta de respeto hacia Cazzu, rapera argentina conocida como “la Nena trampa” y “la Jefa”, con quien Nodal tuvo una relación sentimental y una hija en común.

En otro fragmento de su mensaje, Emiliano expresó: “Es una falta de respeto. No es que me importe tanto, pero es una falta de respeto para mi hermana y lo que sí me importa es (la falta de respeto) a Cazzu. O sea, es una falta de respeto ¡Cómo le vas a tirar a una morra, ten hu*vos!”.

Sus declaraciones dejaron claro que, pese al lazo familiar con Ángela Aguilar, su postura está del lado de Cazzu.

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¿Emiliano Aguilar es “team Cazzu”? Su contundente postura contra Nodal genera polémica

Lejos de retractarse, Emiliano Aguilar reafirmó públicamente su apoyo a la rapera argentina Cazzu. En un segundo video, el rapero fue aún más contundente y se deslindó de cualquier simpatía hacia el cantante de “Adiós, amor”, asegurando que su postura es firme e inamovible:

“Aquí es puro team Cazzu, nada de enanos”. Emiliano Aguilar

Hasta el momento, Cazzu, Ángela Aguilar y Christian Nodal han respondido a las declaraciones de Emiliano Aguilar; mientras tanto, el video de Nodal continúa sumando reproducciones y ya ronda el millón de vistas.