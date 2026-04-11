Modelo de video de Nodal defiende a Cazzu tras polémica; él borra video de “Un vals” ¿Porque Ángela está fúrica?

Lo que parecía solo el estreno de una canción terminó en caos. La modelo de Un vals defendió a Cazzu tras las comparaciones en redes, mientras Christian Nodal optó por borrar el video en medio de críticas, acusaciones de oportunismo y teorías que no dejaron a nadie indiferente.

Mira: ¿Christian Nodal y Pepe Aguilar vetaron a El gordo y la flaca? Raúl de Molina revela desplantes EN VIVO

Modelo del video “Un vals” de Christian Nodal. / Redes sociales

¿Quién es la modelo de “Un vals” que defendió a Cazzu y desató la polémica?

El nombre de Dagna Mata se convirtió en tendencia casi de inmediato tras el lanzamiento del nuevo video de Christian Nodal, Un vals. Lo que pocos sabían es que la modelo mexicana, radicada en España, tiene una carrera internacional que quedó opacada por la controversia que explotó en redes sociales.

En cuestión de horas, su aparición fue motivo de comparaciones con Cazzu, expareja del cantante y madre de su hija, algo que provocó una oleada de comentarios, teorías y señalamientos que terminaron por involucrar a artistas que nada tenían que ver con el proyecto.

Video de “Un vals”, la nueva canción de Christian Nodal. / Redes sociales

Frente a las criticas, Dagna decidió hablar y ponerle nombre y rostro a la historia. En un video publicado en Instagram, arrancó diciendo: “Creo que ya todos vieron el último video de Christian Nodal, en donde me tocó ser la protagonista”.

Después se presentó de manera directa ante quienes no la conocían:

“Me llamo Dagna, soy creadora de contenido y modelo mexicana que vive en España, y solamente les quiero contar un poco de lo que es mi trabajo”. Dagna Mata

Mira: Ángela Aguilar habría revelado detalles polémicos sobre su “primera vez” ¿Fue con Christian Nodal?

¿Por qué compararon a la modelo de Nodal con Cazzu y Ángela Aguilar?

La comparación fue inmediata y, para muchos, inevitable. Usuarios en redes sociales aseguraron que Dagna Mata se parecía físicamente a Cazzu , mientras otros afirmaron que parecía una mezcla entre la trapera argentina y Ángela Aguilar, actual esposa de Nodal.

En medio de ese debate, Dagna fue clara y contundente al marcar un límite, dejando ver que lo que más le afectó fue el arrastre de otras artistas a la polémica:

“Me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la comparen”. Dagna Mata

Más allá de la polémica, Dagna aprovechó para hablar de su trayectoria, la cual no comenzó con Christian Nodal, ni gira alrededor de él. Subrayó que su trabajo va de la mano con la representación y con abrir espacio a perfiles que no encajan en los moldes tradicionales:

Dagna Mata “Sí estoy muy agradecida de poder tener un trabajo que me permite hacer lo que amo, sobre todo porque parte de mi trabajo también es abrirle el camino a personas que se ven como yo, a personas que a lo mejor y no encajan en los moldes de lo que se supone que es ser una modelo”.

También habló del esfuerzo detrás de cada logro, dejando claro que el momento viral no define su carrera: “Las personas que realmente me conocen desde hace tiempo saben lo mucho que me ha costado llegar y abrir espacios en el mundo de la moda, de la actuación, del modelaje”.

Mira: Cazzu obtiene la visa de su hija tras pleito con Christian Nodal: ¿ya hay acuerdo legal para viajar?

¿Christian Nodal borró el video de “Un vals” por las críticas y la funa?

Mientras la modelo enfrentaba las comparaciones en redes sociales, Christian Nodal se convirtió en el tema principal de conversación. La presión fue tal que el cantante optó por borrar el video de Un vals, lo que avivó aún más los comentarios y teorías de los usuarios.

Cabe aclarar que no se eliminó el video oficial de YouTube, el cual está próximo a alcanzar el millón de reproducciones, sino el video promocional que Nodal publicó en TikTok y otras redes, donde se concentraron la mayoría de los comentarios y críticas. Para muchos internautas, la elección de Dagna no fue casual y la interpretaron como una decisión para generar polémica. Ante la controversia, el cantante se deslindó y dio a entender que la decisión no dependió completamente de él, al señalar:

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... pero mi voz que es lo único que me queda siempre será de ustedes”. Christian Nodal

Además, el momento contractual que atraviesa el cantante, a punto de cerrar su relación con Sony y en medio de un conflicto legal con Universal Music, reforzó la idea de que la polémica pudo deberse a una estrategia de marketing que terminó saliéndose de control.

Hasta ahora, Cazzu no se ha pronunciado al respecto, ni sobre el video, ni sobre la elección de la modelo, ni sobre las declaraciones de Christian Nodal.