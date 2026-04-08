¿Christian Nodal y Pepe Aguilar vetaron a El gordo y la flaca? Raúl de Molina revela desplantes EN VIVO

El ambiente en el programa de El gordo y la flaca se tensó durante su reciente transmisión en vivo, luego de que el conductor Raúl de Molina dio a conocer su inconformidad por la negativa de Christian Nodal y Pepe Aguilar a conceder entrevistas al programa. De acuerdo con lo dicho por el conductor, ambos artistas han estado evitando al equipo del show en varios momentos. ¿Conflictos? Aquí te contamos.

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Christian Nodal / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal no quiso dar entrevista a El gordo y la flaca?

Durante la transmisión de El gordo y la flaca, fue Lili Estefan mencionó que Christian Nodal se había presentado en Casa de Campo, en Altos de Chavón, en República Dominicana, y que su show había tenido buena respuesta.

Sin embargo, en ese momento, Raúl de Molina la interrumpió para señalar que, pese a ese contexto, el cantante no accedió a dar entrevista al programa. Fue ahí cuando enfatizó el historial de apoyo que, según dijo, el espacio le ha brindado desde sus inicios:

“Y no quiso hablar con ‘El gordo y la flaca’, después que nosotros hemos dado publicidad desde que empezó su carrera”. Raúl Molina

El conductor insistió en que la negativa le resultaba llamativa, especialmente por la frecuencia con la que, de acuerdo con su testimonio, el programa ha cubierto y promovido la carrera del artista en distintas etapas. Además, señaló que la relación mediática con el intérprete había sido constante en el pasado:

“Lo he entrevistado 20 mil veces… siempre he estado de su lado”. Raúl de Molina

En su intervención, también mencionó que desconoce quién podría estar influyendo en las decisiones actuales de Christian Nodal respecto a los medios: “No sé quién lo está aconsejando a esto”, declaró.

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Christian Nodal / Redes sociales

¿Qué pasó entre Pepe Aguilar y el programa El gordo y la flaca durante los Latin Grammy?

Otro de los momentos que generó polémica en el programa de El gordo y la flaca, fue el señalamiento por parte de Raúl de Molina hacia Pepe Aguilar, a quien el conductor vinculó con una decisión tomada durante los Latin Grammy Awards. Según relató en vivo, el cantante habría solicitado no ser entrevistado por él durante la alfombra roja:

“En los Latin Grammys, él pidió que yo no lo entrevistara en la alfombra… no entiendo por qué”. Raúl de Molina

El conductor además añadió que, desde su perspectiva, no ha existido un conflicto previo que justificara esta petición:

“Yo nunca en mi vida le he hecho nada a Pepe Aguilar… lo he tratado de maravilla”. Raúl de Molina

También recordó un encuentro posterior fuera de cámaras:

“Después lo veo comiendo en un restaurante… y no me saluda”. Raúl de Molina

Durante ese mismo segmento, Raúl abordó el contexto mediático que ha rodeado a la familia Aguilar en meses recientes, lo que, según se comentó en el programa, ha sido tema recurrente en distintos espacios.

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Pepe Aguilar confiesa que Ángela Aguilar cantaba desde que era pequeña. / Foto: Redes sociales

¿Qué reveló Raúl de Molina sobre la relación entre los artistas tras el conflicto con Pepe Aguilar?

A lo largo de su intervención en el programa, Raúl de Molina reiteró su postura sobre la relación entre artistas y medios, señalando que, desde su experiencia, existen momentos en los que, según él, buscan promoción y otros en los que evitan declaraciones. En sus palabras:

“Cuando nos necesitan, son los primeros en llamarnos para que le hagamos publicidad a su disco”. Raúl de Molina

También hizo referencia a los temas que se abordan en televisión, particularmente aquellos que generan conversación pública:

“Si salen estas noticias… que son las que todo el mundo está hablando, entonces ¿qué va a hacer el programa?”. Raúl de Molina

Durante el intercambio en el foro, su compañera Lili Estefan intervino para señalar que algunas situaciones pueden ser complejas para los involucrados, especialmente cuando se trata de temas personales expuestos públicamente.

Hasta el momento, ni Christian Nodal, ni Pepe Aguilar han emitido declaraciones públicas respecto a lo señalado en El gordo y la flaca, por lo que no se han confirmado versiones adicionales sobre los motivos detrás de su decisión de no conceder entrevistas.

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