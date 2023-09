Lili Estefan rompe el silencio sobre su salud, tras ausentarse en El Gordo y la flaca: “No estoy bien”

Lli Estefan está de vuelta en el programa de Univisión, El Gordo y la Flaca y explica la bacteria que la afectó en los últimos días.

La conductora Lili Estefan causó alarma entre el público, luego de que se ausentará casi toda la semana por problemas de salud. Este viernes la cubana explicó la afección que le impidió estar presente en El Gordo y la flaca.

“Aquí estoy de vuelta”, dijo Lili para luego agregar que no se encontraba en su mejor momento: “No estoy bien, ‘Rauli”, fue la respuesta de la conductora a su compañero Raúl de Molina.

Lili Estefan agradeció a Raúl de Molina y aseguró le salvó la vida, luego de que la mandara al hospital.

Lili Estefan agradeció a Raúl de Molina, quien aseguró le salvó la vida, luego de que la mandara al hospital. / Facebook: Lili Estefan

“No estoy bien, pero lo primero que tengo que decir es que yo llevo 25 años burlándome de Rauli que le duele una cosita aquí y se va para el hospital, hipocondríaco, todo un show”, mencionó.

“Cuando yo me empecé a sentir mal, me dio por llamarle, porque mi doctor está de vacaciones y le hablé al Dr. Molina y me dijo te tienes que ir al hospital y qué hice me fui al hospital”, comentó la presentadora cubana.

Lili Estefan confirma que fue diagnosticada con una bacteria

“Lo que he tenido es una bacteria que ataca el sistema urinario y que te desbarata los riñones, una bacteria que camina muy rápido. Gracias mi gordo, de ahora en adelante te voy a hacer caso”, comentó a su regreso al programa.

Lili Estefan habló del problema médico, por el cual se ausentó unos días del programa de Univisión. / Facebook: Lili Estefan

La famosa recientemente celebró el cumpleaños de Thalía en un restaurante italiano en Nueva York, donde se tomaron diversas fotos y videos festejando los 52 años de la cantante.