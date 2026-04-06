Ángela Aguilar habría reaccionado a las burlas sobre estatura de Nodal con polémica FOTO: “Calma”

Para nadie es un secreto que Christian Nodal y Ángela Aguilar son una de las parejas más criticadas del medio artístico. Principalmente en redes sociales se les ha señalado por diversas cosas que van desde la presunta infidelidad a Cazzu hasta cuestiones físicas.

En el caso de Nodal, la gente suele criticarlo, principalmente, por su aparente “estatura baja”. A raíz de esto, su esposa habría tomado una decisión radical en un intento de ponerle un alto a toda esta situación, ¿qué hizo la hija de Pepe Aguilar?

Ángela Aguilar y Nodal / Mezcalent

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¿Cuánto mide Christian Nodal?

De acuerdo con reportes oficiales, la estatura de Christian Nodal es de un metro con 70 centímetros. Si bien esta medida es el promedio, al menos, en el ciudadano mexicano, algunos creen que es “bajito” y no han desaprovechado la oportunidad de hacer memes.

Cabe destacar que, según lo reportado, la estatura de su esposa Ángela Aguilar es de un metro con 68 centímetros, lo que podría contribuir a la idea de que el cantante es “chaparro”, cuando realmente tendría una altura promedio.

Christian es muy consciente de las críticas y normalmente suele ignorarlas. Hace poco se pronunció y se burló del asunto. En un show reciente, se descubrió como un “chaparro entaconado”.

“Se nota que le metieron mucho amor y tiempo al outfit para verse tan preciosas. Para ver a su chaparrito infiel entaconado”, manifestó.

Los detractores no reaccionaron bien ante sus declaraciones, asegurando que “no era gracioso” y hasta fue tachado de “cínico” por “burlarse de sus errores”.

Meme Nodal chiquito / Redes sociales

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¿Ángela Aguilar no acepta la estatura de Christian Nodal?

Hace poco, Ángela Aguilar usó su canal de difusión en WhatsApp para compartir algunas fotos del más reciente viaje que realizó con Christian Nodal a República Dominicana. Y es que el artista tendría una presentación en aquel país.

Lo que más llamó la atención de las imágenes fue que, aparentemente, el artista se ve “más alto”. En una de las fotos, se le puede ver a Ángela parándose de puntitas para darle un beso, algo que a muchos les parece “ilógico”, ya que, en teoría, él solo es más alto por dos centímetros.

Esto ha hecho que muchos empezaran a teorizar que, supuestamente, la joven editó las fotografías para que ya no se burlen de su esposo y su presunta baja estatura. Pese a los señalamientos, algunos defendieron a la pareja y aseguraron que simplemente fue “cuestión de enfoque”.

Hasta el momento, Ángela o Nodal no se han pronunciado ante toda esta nueva polémica. En tanto que la joven solo se limitó a decirse contenta por este paseo: “República, mi amor. Sol, calma y el corazón lleno”, se lle.

¿Christian Nodal entrará a ‘La casa de los famosos México 2026’?

En una reciente entrevista, se le cuestionó a Christian Nodal sobre la posibilidad de entrar a un reality como ‘La casa de los famosos México’, pues su vida era sumamente polémica y la gente podría estar interesada en conocer más de él.

Christian, entre risas, dijo que no se ve en un concurso estilo 24/7, pues su prioridad siempre ha sido la música y quiere dedicarse exclusivamente a eso.

“Dios guarde ese momento. Yo creo que las especulaciones ya son suficientes como para que conozcan mi vida. La verdad es que no creo ser tan interesante”, manifestó.

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