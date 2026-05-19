Nodal cancela concierto en Sonora ¿por bajas ventas?; ¡Había lugares disponibles en casi todo el estadio!

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Christian Nodal. Más allá de todo lo que se ha dicho sobre su polémica con Cazzu, se ha visto forzado a cancelar varias de las presentaciones programadas para su gira ‘Pal cora’.

Justamente, hace unas horas se dio a conocer que el esposo de Ángela Aguilar suspendía su concierto en Sonora. Si bien en el comunicado público se dio un motivo contundente, se reporta que, aparentemente, habría sido por una baja venta de boletos. Esto es lo que se sabe.

Nodal / Mezcalent

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¿Cómo se anunció la cancelación del concierto de Christian Nodal en Sonora?

A través de redes sociales, la disquera JG Music informó que el show de Christian Nodal programado para el 23 de mayo en el Estadio de los Yanquis de Obregón, Sonora, se cancelaba por “situaciones ajenas al artista, su equipo de trabajo y la empresa organizadora”.

“Se informa al público en general que la presentación de Christian Nodal, programada para el sábado 23 de mayo en el Estadio de los Yaquis de Obregón, Sonora, como parte de su tour ‘Pa’l Cora’, no podrá llevarse a cabo por situaciones ajenas al artista, a su equipo de trabajo y a la empresa organizadora”. JG Music

Tras ofrecer una disculpa por los “inconvenientes” que esto pudiera ocasionar, señalaron el proceso para obtener el reembolso de los boletos.

“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar a todas las personas que adquirieron sus entradas y agradecemos su comprensión y apoyo. Las personas que adquirieron boletos podrán solicitar su reembolso a través del método de compra utilizado. Próximamente recibirán información e instrucciones”, se explicó.

El comunicado finalizó resaltando que Nodal siempre se ha “caracterizado por dar shows de calidad” y esperan que, en un futuro cercano, puedan reprogramar la presentación: “Christian Nodal y su equipo se han caracterizado por ofrecer espectáculos de la más alta calidad en cada una de sus presentaciones, trabajando siempre para garantizar que cada show cumpla con los estándares que su público merece. Por lo que esperamos poder reencontrarnos muy pronto con ustedes”, concluyó.

Conciertos de Christian Nodal / Redes sociales

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¿Christian Nodal canceló su concierto en Sonora por baja venta de boletos?

En redes sociales, se ha comenzado a especular que el concierto de Christian Nodal en Sonora supuestamente se canceló por una baja venta de boletos. Y es que, según internautas, los boletos para el show seguían disponibles hasta hace algunas horas.

Presuntamente, en una revisión previa, se podía ver que solo se habían vendido algunos boletos en la parte central de la zona VIP. En cuanto a la zona general, prácticamente había una gran disponibilidad en todas las secciones.

Para muchos, esta sería la prueba fehaciente de que realmente el show se canceló por una baja venta de boletos. Recordemos que la presentación estaba programada para el próximo 23 de mayo, por lo que ya no quedaban muchos días para que las entradas pudieran venderse por completo.

Cabe mencionar que este no es el primer concierto que Nodal cancela en estas últimas semanas. Hace poco, dio a conocer que una de sus presentaciones en Chile se aplazaba. Su explicación fue que sus músicos no pudieron llegar a tiempo, aparentemente, por problemas de logística.

Conciertos de Christian Nodal / Redes sociales

¿Qué dijo Christian Nodal sobre la cancelación de su concierto en Sonora?

Hasta el momento, Christian Nodal no ha hecho comentarios sobre la cancelación de su concierto en Sonora y solo se ha limitado a promocionar el próximo show que tiene programado en CDMX para el 29 de mayo.

Se especula que esta presentación también podría suspenderse, ya que, hasta el momento, no se han vendido todos los boletos. Por lo que se puede ver en el mapa del recinto, hay muchos lugares disponibles en la gran mayoría de las secciones.

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