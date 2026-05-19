Yuri asegura que terminó “funada” por hablar de Ángela Aguilar, ¿ya no la quiere ni mencionar?

Ha pasado más de un año desde que Yuri y Ángela Aguilar unieron su voz para interpretar “Maldita primavera” en una nueva versión, pero los fans aún no perdonan. Desde su lanzamiento, la canción atrajo varias críticas no solo para la integrante de la dinastía Aguilar, sino también para Yuri.

Ante los comentarios negativos que ha recibido por el dueto con la esposa de Christian Nodal, Yuri ha tomado una decisión para que su trabajo con otros artistas no afecte a ninguno de los involucrados; así lo expresó en un reciente encuentro con la prensa.

¿Yuri se arrepiente de cantar con Ángela Aguilar? / Redes sociales

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¿Por qué Yuri dice que terminó funada por hablar de Ángela Aguilar?

En más de una ocasión, Yuri ha elogiado la carrera de Ángela Aguilar pese a las críticas constantes que recibe desde su matrimonio con Christian Nodal. Aunque sus comentarios son sinceros, el público no ha apoyado del todo sus palabras, lo que la ha llevado a ya no mencionar a su colega.

“Pues mira, yo ya no voy a hablar de Ángela porque después me ‘funan’ a mí por andar hablando de otra”, explicó Yuri para el programa Hoy. Además, aseguró que no es su culpa que algunas personas no la quieran y otras la adoren, como es su caso, por lo que prefiere no hablar más del tema.

Su decisión pública no cambia su perspectiva sobre Ángela Aguilar, a quien sigue considerando una gran artista en el regional mexicano. “Yo como artista la admiro y la seguiré admirando como artista y san se acabó”, sentenció.

Yuri y Ángela Aguilar estrenan ‘Maldita primavera’, una nueva versión del clásico. / YT

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¿Cuál es la canción en la que colaboraron Yuri y Ángela Aguilar?

La nueva versión de “Maldita primavera” en la que unieron sus voces Yuri y Ángela Aguilar, suma más de 7 millones de reproducciones en YouTube a más de un año de su estreno. Además, supera los cien mil ‘me gusta’; pese a las críticas, varios usuarios resaltan el talento de ambas y lo bien que se escuchan juntas.

Sin embargo, cabe recordar que desde que anunció el lanzamiento de la canción, los comentarios negativos no se hicieron presentes; sin embargo, Yuri dejó claro que la vida personal de la joven no era un aspecto que le impidiera cantar juntas, pues admira su voz y el talento que tiene para interpretar.

“Es una niña que va para arriba, es una estrella. Será lo que sea y su vida es su vida; yo no soy juez, pero considero que (sería) tonta si dijera: ‘Ay, es que como tiene tantos problemas, no voy a cantar con ella”, explicó.

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¿Yuri dejará de colaborar con Ángela Aguilar?

Durante su encuentro con la prensa, Yuri solo manifestó que no quería hablar más de Ángela Aguilar para no generar comentarios negativos a ninguna de las partes. Por lo tanto, existe la posibilidad de que colaboren juntos en un futuro, pero ahora se desconoce si volverán a unir sus voces.

Al momento, Ángela aguilar no se ha pronunciado con respecto a las declaraciones de la cantante. ¿Será que le responde?

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