Yuri revela que pensó en quitarse la vida tras la muerte de su mamá: “Viví cosas muy feas”

En los últimos años, muchos famosos han abierto su corazón y se han sincerado acerca de los problemas de salud mental que han enfrentado a lo largo de su vida. Tal es el caso de Yuri, quien hace poco habló sobre cómo la ansiedad y la depresión la orillaron a pensar en quitarse la vida. Esto fue lo que dijo.

Yuri / Redes sociales

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¿Qué dijo Yuri sobre la ansiedad y la depresión que sufrió?

En entrevista para ‘Ventaneando’, Yuri contó que, en su momento, lidió con muchos pensamientos autodestructivos, principalmente después de que su madre, con quien era sumamente unida, murió.

“Yo sé lo que es estar en depresión. Cuando mi madre murió, nunca pensé estar depresiva. La pérdida de mi madre fue muy dura. Viví cosas muy feas. Sí, tuve un momento, aun siendo cristiana, que, cuando yo estaba tan deprimida que no podía salir de allí, aunque oraba, sí hubo un momento en el que dije: ‘Me quiero morir’” Yuri

En aquel entonces, pensó que eso sería “lo mejor” e incluso pensó en métodos para lograrlo, algo que considera “está muy cañón”. En algún punto, decidió buscar ayuda profesional, pues fue consciente de que sus pensamientos no eran sanos.

La cantante invitó a su público a dejar de estigmatizar la salud mental y entender que buscar asesoramiento de un psicólogo no es sinónimo de “estar loco”.

“Siento que es una enfermedad ya crónica que tiene mucha gente y no lo quiere aceptar por pena o por miedo al rechazo… Sí, hay que ir a terapia; es súper importante. Es como ir al doctor a hacerse sus análisis”, expresó.

¿Cuándo murió la mamá de Yuri?

Dulce Canseco, la mamá de Yuri, murió en septiembre de 2015, a los 76 años. Según se reportó en aquel entonces, la causa fue un infarto fulminante. El encargado de dar la noticia en ese momento fue Gustavo Adolfo Infante.

Se sabe que la señora y la cantante eran muy unidas. De hecho, Dulce fue la representante de su hija cuando esta comenzó su carrera en los años 70.

En aquella época, la celebridad le dedicó un breve pero emotivo mensaje de despedida en redes sociales: “Te despido aquí… ¡Me recibirás allá! ¡Hasta siempre, Madre Mía!”, expresó.

Yuri y su mamá tuvieron muchas diferencias a lo largo de los años que lograron arreglar para tener una relación bonita. Y es que la cantante contó hace algunos años que su madre era muy estricta, principalmente a la hora de prepararla para el mundo artístico.

“Comía una vez al día; una vez me desmayé con Chabelo; tenía tercer grado de anemia. Fue fuerte… yo lloraba mucho, le decía: ‘mamita, regresémonos ya, extraño a mis hermanos’, y mi mamá decía que no”, indicó.

Mamá de Yuri / Redes sociales

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¿Quién es Yuri?

Yuridia Valenzuela Canseco mejor conocida como Yuri, es una cantante y actriz veracruzana.

Actualmente tiene 62 años.

Comenzó su carrera en la década de los 70 con el grupo ‘La manzana eléctrica’

No obstante, fue hasta la década de los 80 cuando alcanzó la fama como solista.

Algunos de sus éxitos son: ‘Maldita primavera’ y ‘Cuándo baja la marea’.

Ha sido muy criticada por comentarios que han sido considerados como “homofóbicos”.

Es cristiana.

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