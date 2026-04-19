Montserrat Oliver abre su corazón y revela si quería tener hijos; ¿se quedó con las ganas?

Montserrat Oliver reveló si quería ser mamá, ¿será que algo se lo impidió? Te contamos todos los detalles de lo que dijo sobre la maternidad la famosa conductora del programa de televisión Montse & Joe.

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Montserrat Oliver comparte su visión sobre la maternidad y revela si tuvo planes de tener hijos. / Redes sociales

¿Montserrat Oliver está casada?

Montserrat Oliver está casada desde 2020 con la fotógrafa eslovaca Yaya Kosikova, a quién conoció en 2015. Su boda se realizó en una ceremonia privada y con quién formalizó su relación desde el año 2016.

Previo a su unión, tuvo una relación de más de una década con la empresaria Bárbara Coppel y también tuvo una relación con Yolanda Andrade, con quién actualmente mantiene una amistad. Además, se casó cuando tenía 23 años con un empresario norteamericano, aunque nunca tuvieron hijos.

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Montserrat Oliver y su esposa Yaya Kosikova están juntas desde 2016. / Redes sociales

¿Montserrat Oliver tiene hijos?

No, no tiene. Durante una emisión del programa Montse y Joe, que conduce junto a Yolanda Andrade, Montserrat Oliver relató que ella sí quería tener hijos, sin embargo, su perspectiva sobre la maternidad fue cambiando con el paso de los años.

“Yo siempre quise tener cuatro hijos, luego me divorcié, luego me volteé y luego ya no quise”. Montserrat Oliver.

La conductora y actriz, de 60 años, contó que una de sus amigas le recomendó congelar óvulos, que es un procedimiento de reproducción asistida que permite preservar la fertilidad al extraer, congelar y almacenar óvulos maduros para usarlos en el futuro, pero optó por no hacerlo.

También destacó que considera habría sido una buena mamá, pero tiene el amor de sus sobrinos y también le gusta adoptar perros, gatos y hasta caballos, a quiénes considera como sus hijos.

“Una amiga que congeló me dijo ¿y tú? Y yo le digo ‘Ya, too late. Ya no congelé. Estoy en paz, yo digo que hoy que tengo mis sobrinos muy hermosos que sí hubiera sido buena mamá porque soy estricta y soy mandona, pero pues también sabemos quienes nos gustan a los animales, yo tengo mis hijos perrunos, gatunos y caballunos”, puntualizó la conductora.

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Montserrat Oliver y la maternidad: confiesa que sí quería tener hijos. / Redes sociales

¿Quién es Montserrat Oliver?

Montserrat Oliver es una modelo, empresaria, actriz, productora y presentadora de televisión mexicana nacida el 13 de abril de 1966 en Monterrey, Nuevo León. A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, ha desarrollado una carrera en distintos ámbitos del entretenimiento, incluyendo la actuación en telenovelas y la conducción de programas televisivos, donde ha mantenido una presencia continua por más de 23 años al aire.

En la televisión, ha formado parte de diversos proyectos, consolidándose como conductora en espacios de entretenimiento. Actualmente está al frente del programa Montse & Joe, transmitido por Televisa Unicable. También ha participado en formatos de competencia como “Reto 4 Elementos”, donde fue conductora principal desde 2018.

Su trabajo incluye coberturas especiales en eventos deportivos internacionales, como los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, así como Copas del Mundo de la FIFA desde Sudáfrica 2010, dentro de la división de deportes de Televisa.

Además de su labor en medios, Montserrat Oliver ha desarrollado proyectos empresariales en las áreas de moda y cuidado personal, ha a impulsado una marca de ropa y una línea de productos para el cuidado de la piel. A lo largo de su carrera, también ha sido imagen de distintas marcas nacionales e internacionales, participando en campañas publicitarias dentro de la industria comercial.

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