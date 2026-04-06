Galilea Montijo falta a Hoy por enfermedad ¡Va directo al hospital! ¿Cuál es su estado de salud?

La conductora Galilea Montijo se ausentó del programa matutino Hoy luego de enfrentar un problema de salud que requirió atención hospitalaria de urgencia por un terrible dolor, ¿qué le pasó? Te revelamos todos los detalles.

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Galilea Montijo presentó problemas de salud. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Galilea Montijo?

Galilea Montijo compartió que el pasado 23 de marzo tuvo que ausentarse de la emisión del programa matutino Hoy debido a un problema de salud que se presentó de forma repentina. Según explicó, la situación derivó en dolores intensos que le impidieron continuar con sus actividades, por lo que fue necesario acudir al hospital para recibir atención médica.

La presentadora detalló que, aunque en un inicio pensó que podría tratarse de una molestia pasajera, los síntomas se intensificaron, lo que la llevó directo al hospital. Su ausencia en el programa generó inquietud entre la audiencia, además, ocurrió en le marco de las diversas críticas que recibió por su cambio físico.

“El lunes que dijeron ‘no llego porque estaba borrachita’, no, sí llegué, sí entré al foro, fue del 1 al 100 (el dolor). me dio 100 de la nada, gastritis, y llegué al hospital, a urgencias, y me dicen ‘gastritis severa'", dijo Montijo durante la emisión de hoy 6 de abril en la dinámica “Dime qué te duele y te diré qué emoción estás ocultando”.

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Galilea Montijo tuvo un problema de salud que la llevó al hospital. / Instagram: @galileamontijo

¿Cuál es el estado de salud de Galilea Montijo?

Galilea Montijo se encuentra bien tras el episodio de salud que la llevó a ausentarse del programa Hoy. Luego de recibir atención médica y retomar sus actividades, mientras que la especialista Martha Sánchez Navarro le explicó algunos aspectos relacionados con la forma en que se procesan ciertas molestias.

Durante el intercambio, la especialista señaló: “Son pensamientos exagerados, ¿te suena a que de repente le armas un poco más de lo que debería ser”, a lo que Montijo respondió: “Cien por ciento”. En ese sentido, Sánchez Navarro añadió que “mantener todo en su sana dimensión va a ayudar”, al referirse a la manera en que se interpretan las sensaciones físicas.

La especialista también puntualizó que este enfoque no implica restar importancia a la salud, sino encontrar un equilibrio: “Que luego la gente lo identifica como: ‘Ah, entonces que me valga grillo’, tampoco, pero tampoco que le des tanta energía”.

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Galilea Montijo falta a Hoy por enfermedad: detalles de su inesperada ausencia. / Redes sociales

¿Quién es Galilea Montijo?

Galilea Montijo es una conductora y actriz nacida en Guadalajara, Jalisco, el 5 de junio de 1973. Su nombre completo es Martha Galilea Montijo Torres y a lo largo de su trayectoria ha desarrollado su carrera principalmente en la televisión mexicana, participando tanto en programas de entretenimiento como en producciones de ficción.

Como actriz ha formado parte de distintas telenovelas producidas en México, mientras que en la conducción ha estado al frente de programas de variedades y de telerrealidad. Entre los espacios en los que ha participado se encuentran Hoy y Vida TV, donde ha trabajado como presentadora en distintas etapas de su carrera.

También ha conducido formatos de competencia y entretenimiento familiar como Pequeños Gigantes y el reality La casa de los famosos México, programas transmitidos por Televisa, donde ha participado como parte del equipo principal de conducción. A lo largo de los años, su trabajo ha estado ligado a distintos formatos televisivos dentro de la programación de entretenimiento.

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