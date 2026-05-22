¿Quiénes son los finalistas de Hoy soy el chef tras doble eliminación? Esta es la lista completa
Después de semanas de competencia, Hoy soy el chef está a días de llegar a su gran final, pero no todas las parejas lograron obtener un lugar. ¿Quiénes son los finalistas? Te compartimos la lista completa.
Hoy soy el chef vivió su semana semifinal llena de retos, nostalgia y mucha sazón; pese al esfuerzo que pusieron las parejas para conseguir un lugar en la gran final, no todas tuvieron los resultados deseados y dos de ellas fueron eliminadas.
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¿Quiénes fueron las parejas semifinalistas de Hoy soy el chef?
La semana semifinal arrancó con seis parejas dispuestas a dar todo para llegar a la final:
- Jessica Segura y Mariana Botas
- Tania Rincón y Ana Caty Hernández
- Nicola Porcella y Omar Fierro
- Andrea Escalona y Jimena Longoria
- Galilea Montijo y Claudia Troyo
- Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra
Durante cinco días se enfrentaron a diferentes desafíos culinarios que desataron tensión y también algunas risas entre los participantes. Uno de los momentos más emblemáticos de la semana fue protagonizado por Galilea Montijo, quien fue exhibida en pleno programa en vivo y se ganó el apodo de “Lady cucharas”.
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¿Cómo se vivió la semifinal de Hoy soy el chef?
Pese al bochornoso momento que Galilea Montijo protagonizó en la semana, ella junto a Claudia Troyo lograron un lugar en la final, al igual que la pareja conformada por Andrea Escalona y Jimena Longoria.
Por lo tanto, el resto de las parejas se enfrentaron a nuevos desafíos, al igual que las semanas anteriores; tuvieron que realizar dos preparaciones distintas, un plato fuerte y un postre. Las críticas estuvieron divididas, pero al final, fue su desempeño a lo largo de la semana y el voto del público lo que definió a los finalistas.
No solo se encontraron en la cocina, también en la vida. Con lágrimas en los ojos, @AnaCatyHdz y @taniarin se despiden de la cocina de #HoySoyElChef y se convierten en las últimas eliminadas 😢 ¡Las vamos a extrañar! ⚽️❤️ pic.twitter.com/fwYCxWKVMD— Programa Hoy (@programa_hoy) May 22, 2026
Los primeros en conseguir un lugar en la final fueron Omar Fierro y Nicola Porcella gracias a los votos del público; posteriormente, de acuerdo con las calificaciones generales, Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra se sumaron al grupo de finalistas, lo que dejaba fuera a Mariana Botas, Jessica Segura, Tania Rincón y Ana Caty Hernández.
En medio de una emotiva despedida, Nicola Porcella y Omar Fierro informaron que no podrían estar en la gran final y le cedieron su lugar a Mariana Botas y Jessica Segura, pues eran la pareja con mejor calificación por debajo de Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra.
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¿Quiénes son los finalistas de Hoy soy el chef tras doble eliminación?
Tras las pruebas y las nostálgicas despedidas de Ana Caty Hernández, Tania Rincón, Omar Fierro y Nicola Porcella, las parejas finalistas son:
- Jessica Segura y Mariana Botas
- Andrea Escalona y Jimena Longoria
- Galilea Montijo y Claudia Troyo
- Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra
Por compromisos previos y un tema familiar los #OMNIS ceden su lugar en la final ¡Los queremos gracias por divertirse tanto con nosotros en #HoySoyElChef ! 💚💚— Programa Hoy (@programa_hoy) May 22, 2026
(se nos metió algo al ojo 😢) @OmarFierroOf @NicolaPorcella pic.twitter.com/r0Iu5njHss
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