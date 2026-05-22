¿Quiénes son los finalistas de Hoy soy el chef tras doble eliminación? Esta es la lista completa

Hoy soy el chef vivió su semana semifinal llena de retos, nostalgia y mucha sazón; pese al esfuerzo que pusieron las parejas para conseguir un lugar en la gran final, no todas tuvieron los resultados deseados y dos de ellas fueron eliminadas.

¿Quiénes fueron los últimos eliminados de Hoy soy el chef?

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¿Quiénes fueron las parejas semifinalistas de Hoy soy el chef?

La semana semifinal arrancó con seis parejas dispuestas a dar todo para llegar a la final:

Jessica Segura

Tania Rincón y Ana Caty Hernández

Nicola Porcella

Andrea Escalona y Jimena Longoria

Galilea Montijo

Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra

Durante cinco días se enfrentaron a diferentes desafíos culinarios que desataron tensión y también algunas risas entre los participantes. Uno de los momentos más emblemáticos de la semana fue protagonizado por Galilea Montijo, quien fue exhibida en pleno programa en vivo y se ganó el apodo de “Lady cucharas”.

Galilea Montijo recibe regaño en Hoy, la apodan “Lady cucharas” / Redes sociales

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¿Cómo se vivió la semifinal de Hoy soy el chef?

Pese al bochornoso momento que Galilea Montijo protagonizó en la semana, ella junto a Claudia Troyo lograron un lugar en la final, al igual que la pareja conformada por Andrea Escalona y Jimena Longoria.

Por lo tanto, el resto de las parejas se enfrentaron a nuevos desafíos, al igual que las semanas anteriores; tuvieron que realizar dos preparaciones distintas, un plato fuerte y un postre. Las críticas estuvieron divididas, pero al final, fue su desempeño a lo largo de la semana y el voto del público lo que definió a los finalistas.

No solo se encontraron en la cocina, también en la vida. Con lágrimas en los ojos, @AnaCatyHdz y @taniarin se despiden de la cocina de #HoySoyElChef y se convierten en las últimas eliminadas 😢 ¡Las vamos a extrañar! ⚽️❤️ pic.twitter.com/fwYCxWKVMD — Programa Hoy (@programa_hoy) May 22, 2026

Los primeros en conseguir un lugar en la final fueron Omar Fierro y Nicola Porcella gracias a los votos del público; posteriormente, de acuerdo con las calificaciones generales, Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra se sumaron al grupo de finalistas, lo que dejaba fuera a Mariana Botas, Jessica Segura, Tania Rincón y Ana Caty Hernández.

En medio de una emotiva despedida, Nicola Porcella y Omar Fierro informaron que no podrían estar en la gran final y le cedieron su lugar a Mariana Botas y Jessica Segura, pues eran la pareja con mejor calificación por debajo de Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra.

Omar Fierro y Nicola Porcella están fuera de Hoy soy el chef. / Foto: Instagram/@tuprensa.

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¿Quiénes son los finalistas de Hoy soy el chef tras doble eliminación?

Tras las pruebas y las nostálgicas despedidas de Ana Caty Hernández, Tania Rincón, Omar Fierro y Nicola Porcella, las parejas finalistas son:

Jessica Segura y Mariana Botas

Andrea Escalona y Jimena Longoria

Galilea Montijo y Claudia Troyo

Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra

Por compromisos previos y un tema familiar los #OMNIS ceden su lugar en la final ¡Los queremos gracias por divertirse tanto con nosotros en #HoySoyElChef ! 💚💚

(se nos metió algo al ojo 😢) @OmarFierroOf @NicolaPorcella pic.twitter.com/r0Iu5njHss — Programa Hoy (@programa_hoy) May 22, 2026

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