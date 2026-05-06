Tania Rincón sorprende con FOTO embarazada y lanza inesperada confesión que desata ternura

En plena cuenta regresiva para el Día de las Madres en México, Tania Rincón encendió las redes sociales con una imagen que, a primera vista, dejó a muchos con la boca abierta. La conductora del programa Hoy apareció con una visible pancita de embarazo, lo que desató rumores sobre si estaría esperando un nuevo bebé. ¿Será? Esto dijo la conductora.

Mira: Tania Rincón sufre accidente durante transmisión EN VIVO de ‘HOY’, ¿se lastimó?: “Déjenla respirar”

Tania Rincón

¿Tania Rincón está embarazada?

La pregunta sobre si Tania Rincón está embarazada nuevamente se volvió tendencia tras su publicación. Pero la realidad es muy distinta a lo que muchos imaginaron. La imagen que compartió no es actual, sino un recuerdo de uno de sus embarazos anteriores.

La propia conductora lo dejó claro al acompañar la fotografía con la frase: “Una con panza en honor al mes de mamá”, dejando ver que se trataba de un homenaje por el Día de las Madres y no de un anuncio de embarazo.

En la imagen, Tania Rincón luce un vestido negro entallado que resalta su figura y su pancita, mostrando una etapa muy especial de su vida. La publicación no solo desató sorpresa, sino también una ola de nostalgia entre sus seguidores, quienes recordaron esa faceta de la conductora.

Te puede interesar: ¡Tania Rincón revela si se sube al ring contra Marcela Mistral! ¿Hay tiro entre conductoras para Ring Royale?

¿Cuántos hijos tiene Tania Rincón y quién es el papá?

Para quienes no lo sabían, Tania Rincón es mamá de dos hijos, ambos fruto de su relación con Daniel Pérez. La conductora vivió durante años una relación estable con él, aunque en 2023 anunciaron su separación, lo que también generó gran conversación en medios y redes.

A pesar de la ruptura, Tania ha mostrado que su prioridad sigue siendo su familia. En diversas ocasiones ha compartido momentos junto a sus hijos, dejando ver que mantiene una relación cercana y amorosa con ellos.

Mira: Tania Rincón rompe en llanto en Hoy; se mostró destrozada al anunciar la muerte del papá de Mariano Sandoval

Tania Rincón y su ex Daniel Pérez

¿Cuándo es el Día de las Madres en México y por qué se celebra el 10 de mayo?

El Día de las Madres en México se celebra cada 10 de mayo, sin importar el día de la semana en que caiga, lo que lo convierte en una fecha fija a diferencia de otros países donde cambia cada año. Esta fecha es considerada una de las más importantes en el país, ya que reúne a las familias para honrar y reconocer a las mamás con regalos, comidas y celebraciones especiales.

El origen de esta celebración en México se remonta a 1922, cuando el periodista Rafael Alducín promovió la idea desde el periódico Excélsior para dedicar un día especial a las madres. La elección del 10 de mayo no fue al azar: por un lado, mayo está ligado a la Virgen María en la tradición católica, y por otro, en aquella época coincidía con los días de pago, lo que facilitaba festejos y regalos.

Aunque esta celebración se consolidó en México en el siglo XX, sus raíces son mucho más antiguas, ya que desde civilizaciones como la griega y la romana se rendía homenaje a figuras maternas y diosas asociadas con la fertilidad y la maternidad. Con el paso del tiempo, el festejo evolucionó hasta convertirse en lo que hoy conocemos: una fecha clave para expresar amor, gratitud y reconocimiento a las madres mexicanas.