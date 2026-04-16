Tania Rincón rompe en llanto en Hoy; se mostró destrozada al anunciar la muerte del papá de Mariano Sandoval

La muerte del padre del chef Mariano Sandoval sacudió al programa Hoy y a toda su audiencia, pero lo que realmente impactó fue ver a Tania Rincón completamente vulnerable en plena transmisión en vivo. La conductora, conocida por su energía y profesionalismo, no logró contener las lágrimas al dedicarle unas palabras a su amigo, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

El fallecimiento de don Mariano Sandoval fue confirmado el pasado 16 de abril a través de redes sociales, donde tanto el programa como el propio chef compartieron mensajes llenos de dolor y despedida. Sin embargo, fue en televisión donde el duelo se volvió aún más evidente, dejando ver el lado más humano de quienes acompañan cada mañana al público.

Mira: Se cumple la regla de 3: tres muertes sacuden al espectáculo mexicano en solo cinco días

Anuncian en ‘Hoy’ la repentina muerte del padre del Chef Mariano Sandoval y lo despiden: “Irreparable pérdida” / IG: chefmarianos, redes sociales y canva

¿Cómo se confirmó la muerte del papá del chef Mariano Sandoval?

La muerte del papá del chef Mariano Sandoval se confirmó a través de redes sociales, tanto del propio chef como del programa Hoy, donde actualmente colabora. La cuenta oficial del matutino de Televisa publicó un mensaje breve, pero contundente, lamentando el fallecimiento de don Mariano Sandoval y enviando condolencias a su familia.

El mensaje del programa decía: “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del padre de nuestro querido chef Mariano Sandoval. Q.E.P.D.”

Poco después, Mariano Sandoval utilizó sus redes para despedirse de su papá con un texto profundamente emotivo, cargado de amor, orgullo y nostalgia, dejando ver el vínculo tan fuerte que los unía.

“Papi, ayer te convertiste en polvo de estrellas y algún día nos reencontraremos en nuestro propio universo. En nosotros habita tu vida que supo hacerse a sí misma, tu risa, tu dedicación y el amor por la cultura mexicana, por México.” Mariano Sandoval

Chef Mariano Sandoval despide a su padre / IG: chefmarianos

¿De qué murió el padre del chef Mariano Sandoval?

Hasta el momento, no se han revelado las causas de la muerte del padre del chef Mariano Sandoval. Ni el chef ni el programa Hoy han dado información sobre el motivo del fallecimiento, por lo que cualquier versión que circula en redes sociales se mantiene únicamente en el terreno de la especulación.

La familia ha optado por la discreción en este tema. Esta decisión ha sido respetada tanto por el equipo del programa como por la mayoría de los usuarios, quienes han enviado palabras de apoyo sin insistir en detalles médicos o circunstancias específicas.

¿Tania Rincón rompió en llanto en Hoy al hablar del papá de Mariano Sandoval?

El momento más conmovedor se vivió cuando Tania Rincón, visiblemente afectada, tomó la palabra para enviar un mensaje de aliento a su amigo y a su familia. Aunque intentó mantenerse firme, la conductora no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto en plena transmisión en vivo.

Con la voz entrecortada, Tania expresó: “A la señora Tere, a Omar, a Marianita, a todos los abrazamos en este momento tan doloroso para ellos, a su familia. Desearles mucho amor y pronta resignación.”

Después de estas palabras, Tania bajó la cabeza e hizo una pausa para intentar recuperar la calma. El foro quedó en silencio y el resto de los conductores la acompañaron con respeto. Aunque en redes sociales ya había hablado del fallecimiento, nunca se le había visto tan vulnerable como en ese momento frente a las cámaras.

“Don Mariano ‘Papá Bandita’, siempre en nuestro corazón”. Tania Rincón en redes sociales.

¿Cómo inició la amistad de Tania Rincón y el chef Mariano Sandoval?

La amistad entre Tania Rincón y el chef Mariano Sandoval no nació en Hoy, sino años atrás, cuando ambos coincidieron en el matutino Venga la alegría, de TV Azteca. Tania fue conductora fija del programa entre 2011 y 2020, mientras que Mariano se integró alrededor de 2014 como chef, convirtiéndose rápidamente en uno de los rostros más queridos del programa gracias a su carisma y cercanía con el público.

Entre transmisiones en vivo, largas jornadas y trabajo diario, la relación pasó de lo profesional a una amistad sólida y genuina. Aunque Tania dejó Venga la alegría en 2020 para integrarse a Televisa, el vínculo con Mariano nunca se rompió. Siguieron en contacto constante y apoyándose fuera de cámaras.

El reencuentro laboral llegó en abril de 2024, cuando Mariano Sandoval dejó TV Azteca tras más de una década y se integró oficialmente al programa Hoy. La propia Tania ha reconocido públicamente que ella facilitó el contacto entre el chef y la producción del matutino, demostrando que su relación se transformó con los años en una verdadera hermandad.