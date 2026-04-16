Se cumple la regla de 3: tres muertes sacuden al espectáculo mexicano en solo cinco días

En menos de una semana, el espectáculo en México volvió a estremecerse con la confirmación de tres muertes que impactaron a distintas generaciones, desatando nuevamente el debate sobre la temida “regla de 3”, una creencia popular que asegura que cuando fallece una figura pública, dos más la siguen en cuestión de días.

Esta vez, el patrón parece cumplirse con una precisión inquietante. Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes; Lucha Moreno, actriz, cantante y madre de Mimí de Flans; y el padre de Mariano Sandoval, chef y conductor del programa Hoy, fallecieron en un lapso menor a cinco días, provocando reacciones encontradas.

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Se cumple la regla de tres sobre la muerte de dos actores y una actriz / Canva

¿De qué murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes?

El rock en español sufrió una de sus pérdidas más dolorosas con la muerte de Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes, quien falleció el 13 de abril de 2026 a los 64 años.

De acuerdo con los primeros reportes, Felipe Staiti murió a causa de una enfermedad crónica del sistema digestivo, la cual se agravó tras contraer una infección bacteriana durante su estancia en México, complicación que deterioró rápidamente su estado de salud.

El músico permaneció internado en el Hospital Italiano de Mendoza, donde recibió atención especializada; sin embargo, las complicaciones fueron irreversibles. La noticia provocó una ola de mensajes de despedida por parte de fans y colegas.

Muere Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes / IG: @felipestaitiofficial

A través de sus redes sociales oficiales, Enanitos Verdes compartieron un comunicado que conmovió profundamente a sus seguidores:

Enanitos Verdes “Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti. Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años. La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento. Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia. Acompañamos a sus seres queridos con respeto y cariño”.

La partida de Staiti dejó una pregunta abierta entre los fans: ¿qué pasará con el legado de Enanitos Verdes sin uno de sus pilares fundamentales?

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¿Quién fue Lucha Moreno y cómo reaccionó Mimí de Flans a su muerte?

El miércoles 15 de abril, el mundo del espectáculo volvió a sacudirse cuando Mimí, integrante del exitoso grupo Flans, confirmó la muerte de su madre, la actriz, cantante y conductora Irma Gloria Ochoa Salinas, mejor conocida como Lucha Moreno.

Lucha Moreno fue una figura importante de la Época de Oro tardía y del entretenimiento mexicano. Alcanzó notoriedad con temas como “Anoche estuve llorando” y “Vencida”, además de dejar huella en el cine con películas como “Asesinos S.A.”, “Aquí está tu enamorado” y “Escuela para solteras”. En televisión, también formó parte del emblemático programa Ventaneando.

Lucha Moreno / Captura de pantalla

La noticia fue confirmada por Mimí a través de Instagram con un mensaje profundamente emotivo:

Mimí “Que difícil…. Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa … se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor.. guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro.. buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho… vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la muerte de Lucha Moreno, y su familia ha optado por mantener los detalles en privacidad, evitando cualquier especulación médica.

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¿Qué se sabe sobre la muerte del padre de Mariano Sandoval, conductor de Hoy?

El tercer golpe llegó este jueves, cuando se confirmó la muerte del padre de Mariano Sandoval, chef y conductor del programa Hoy. El anuncio fue hecho a través de las cuentas oficiales del matutino, donde expresaron su apoyo a la familia.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del padre de nuestro querido chef Mariano Sandoval. Q.E.P.D. Enviamos nuestro más sentido pésame a Mariano, así como a su hermano Omar, y a todos sus familiares y seres queridos”. Programa Hoy

Posteriormente, Mariano Sandoval rompió el silencio con una publicación dedicada a su padre, don Mariano, acompañada de fotografías íntimas tomadas días antes de su fallecimiento:

“Papi, ayer te convertiste en polvo de estrellas y algún día nos reencontraremos en nuestro propio universo. En nosotros habita tu vida que supo hacerse a sí misma, tu risa, tu dedicación y el amor por la cultura mexicana, por México. Te queremos eternamente, Omar, Mariano y tu novia por más de 50 años, Tere”.

Al igual que en los otros casos, no se han revelado las causas del deceso, manteniendo el proceso en un ámbito familiar y de duelo privado.

Chef Mariano Sandoval despide a su padre / IG: chefmarianos

¿Qué es la “regla de 3” y por qué volvió a cumplirse en el espectáculo mexicano?

La llamada “regla de 3” no tiene base científica, pero sí una fuerte presencia en la cultura popular del entretenimiento. La creencia sostiene que cuando muere una figura famosa, otras dos le siguen en un corto periodo, generalmente días u horas después.

En el espectáculo mexicano, grandes figuras como Rebecca Jones, Ignacio López Tarso e Irma Serrano hicieron temblar al medio en marzo de 2023, cuando sus muertes ocurrieron con pocos días de diferencia.

Casos recientes en 2025 como el de Daniel Bisogno, Paquita ‘La del barrio’ y ‘Tongolele’ murieron casi al mismo tiempo. La vedette pereció el 16 de febrero, mientras que la cantante y el conductor lo hicieron el 17 y 20 de febrero, respectivamente.