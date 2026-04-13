Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos verdes; el rock está de luto: “Gran persona y amigo”

La noche de hoy, 13 de abril, el rock se vistió de luto. Confirmaron la muerte de Felipe Staiti, quien fue fundador e integrante de la banda Enanitos verdes, a los 64 años. La noticia la dio a conocer su mánager, William Ramírez, en un corto, pero significativo mensaje.

“Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo” William Ramírez

“Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español”, agregó.

Muere Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes / IG: @felipestaitiofficial

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¿De qué murió Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos verdes?

Aunque no se han confirmado los detalles sobre las causas del fallecimiento, el medio Los Andes reportó que Felipe Staiti contrajo una infección bacteriana durante la gira latinoamericana por la celebración de los 40 años del primer disco de la agrupación en México.

Esto, aunado a su condición de celíaco (trastorno autoinmune en el que el cuerpo reacciona de forma negativa al gluten), le desencadenó una deshidratación profunda, lo que lo llevó a ser internado en el Hospital Italiano de Mendoza durante un mes.

Se dice que, presuntamente, el músico se encontraba en plena recuperación, tanto en peso y masa muscular como en su capacidad vocal. Entre sus planes más cercanos figuraba una gira por Estados Unidos junto a la banda española Hombres G durante junio y julio. Además, su última aparición pública fue con Enanitos verdes en la Feria de las fresas en Irapuato, así como en el Vive Latino 2026 en la CDMX.

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¿Cuáles fueron las últimas palabras de Felipe Staiti, fundador de ‘Enanitos verdes’?

Felipe Staiti, fundador de ‘Enanitos verdes’, solía usar sus redes sociales, principalmente, para hablar sobre sus proyectos laborales. De hecho, uno de sus últimos posts en Instagram fue a principios de marzo, en el que presumió con bombo y platillo su escuela de música, dejando ver que, a pesar de sus problemas de salud, el artista estaba muy ilusionado con instruir a lo que él llamaba “la nueva generación del rock”.

“La Escuela de Rock a full. A celebrar las nuevas generaciones musicales. Apoyar sus sueños y darles las alas para despegar al mundo” Felipe Staiti

Otra publicación que también conmocionó a sus fanáticos fue la que realizó para darle la bienvenida al 2026. El argentino se dijo muy emocionado con todo lo que le esperaba este año.

“Por un año maravilloso. Como lo tuvo el pincha en 2025. Lo mejor para todos. Felicidades y que los sueños se hagan realidad”, manifestó.

Tanto los fans como colegas de Staiti han aprovechado las redes sociales para lamentar su muerte, solidarizarse con su familia y resaltar que su pérdida deja una gran huella en el rock latinoamericano.

Felipe Staiti / Redes sociales

¿Quién era Felipe Staiti, fundador de ‘Enanitos verdes’?

Felipe Daniel Staiti, mejor conocido solo como Felipe Staiti, fue un músico y compositor argentino. Tenía 64 años al momento de su muerte. Se destacó por ser fundador e integrante de la icónica banda de rock ‘Enanitos verdes’.

Desde muy joven, mostró interés por la música y fundó su propio grupo ‘Esencia natural’. Con el tiempo, específicamente en 1979, creó ‘Enanitos verdes’ junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo. Con esta agrupación, ganó fama internacional gracias a éxitos como ‘La muralla verde’ y ‘Lamento boliviano’.

Además de la banda, Staiti produjo otras agrupaciones en diversas partes del mundo. En 2012, la revista Rolling Stone lo reconoció como el 62.º mejor guitarrista del rock argentino. En 2013, Staiti se convirtió en el primer músico mendocino en poseer su propia línea de vinos con una etiqueta que lleva su nombre.

Si bien ha sido muy reservado en cuanto a su vida personal, se sabe que tuvo dos hijos: Juan Pablo Staiti y Natalio Staiti, que siguieron sus pasos en la música.

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