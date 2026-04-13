Noelia confirma la muerte de su papá; lanza mensaje: “No hay ningún rencor en mi alma” | VIDEO

Noelia está de luto tras confirmar el fallecimiento de su padre, Alfredo Lorenzo Cubbert, ¿qué le pasó al papá de la cantante? Te revelamos todos los detalles.

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Noelia pierde a su papá y salen detalles de su relación. / Redes sociales

¿Cómo anunció Noelia la muerte de su papá?

A través de sus redes sociales, la cantante Noelia dio a conocer que su papá perdió la vida. Hasta el momento la intérprete de “Tú” no da a conocer más detalles sobre la muerte de su papá Alfredo Lorenzo Cubbert, pero sí le dedicó palabras de despedida.

La cantante le dio las gracias a Alfredo Lorenzo Cubbert y deseó que pueda descansar en paz, pese a que no eran muy unidos por distintos conflictos familiares.

“Gracias por haber sido haber sido parte de mi existencia en esta vida como el padre que me engendró, Alfredo Lorenzo Cubbert”, dijo la cantante en su publicación.

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Papá de Noelia muere: así era su vínculo con la cantante y lo que se ha dicho. / Redes sociales

¿Cómo fue la relación de Noelia y su papá?

La relación entre Noelia y su papá fue complicada y estuvo marcada por el distanciamiento entre ambos debido a que la cantante explicó que fue un padre ausente.

“Dios sabe que trataste lo mejor que pudiste, no hay ningún rencor en mi alma, ahora te toca tu viaje de luz y sé que tu espíritu podrá estar tranquilo de saber que deseo que tu transición a otro plano sea en paz”, destacó la cantante de Clávame tu amor y Candela.

Además, en entrevista con El minuto que cambió mi destino, Noelia fue cuestionada por Gustavo Adolfo Infante por la figura paterna, “No la encuentro”, dijo el periodista, a lo que la cantautora originaria de Puerto Rico respondió “Yo tampoco”, y recordó cómo fue su primer acercamiento con su padre, pues, mencionó, que lo tuvo que conocer, pero “cuando uno crece sin algo, no te hace falta y no lo extrañas, a lo mejor soy muy fuerte para manejarlo como que me hizo falta”.

“Él se llama Alfredo Lorenzo, no tengo conexión ni comunicación con él, no tengo ningunas ganas de saber. El único recuerdo que yo tengo antes de que se divorciaran, yo sí tengo memoria muy temprano, mi papá es uruguayo, la primera y última memoria que yo tengo de relación con mi papá es armando un tren, supongo yo que en Navidad, y una vez que vino en mi cumpleaños en un carro blanco con muchos globos y a los 11 años me manda a hacer un arreglo de flores, ahí empezó la comunicación de nuevo y me lleva mi progenitora a conocerlo en Nueva York, donde vivía en ese momento y fue bien difícil abrazar a esa persona”. Noelia.

No obstante, destacó que su mamá, la cantante Yolanda Monge, la preparó para ese momento, pues “sabía lo difícil que iba a ser, yo estaba consiente de que iba a venir un saludo o abrazo, pero me sentía ahogada, me apretó demasiado, él no tenía la capacidad de entender por lo que un niño pasa”.

“Yo suelo olvidar, he sobrevivido decidiendo hacer valles de olvido, él empezó a llorar, es bien complicado lo que uno a esa edad puede llegar a sufrir con tanto abandono”, puntualizó Noelia.

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Tras la muerte del padre de Noelia, surgen detalles sobre la relación que mantenían. / Redes sociales

¿Quién es Noelia?

Noelia es una cantante, actriz, modelo y empresaria nacida el 31 de agosto de 1979 en San Juan, Puerto Rico. De origen mexico-puertorriqueño, es hija de la también cantante Yolanda Monge y de Alfredo Lorenzo. Inició su carrera musical a finales de la década de los noventa con el lanzamiento de su primer álbum homónimo en 1999, el cual incluyó el sencillo “Tú”, tema que le dio proyección en la música en español.

A lo largo de su trayectoria, lanzó producciones como “Golpeando fuerte”, “Natural” y “Melao, en las que ha explorado distintos estilos dentro del pop latino. Entre sus canciones más populares se encuentra “Clávame tu amor”, que logró posicionarse en listas de popularidad de Billboard. También ha incursionado en el mercado en inglés, con sencillos que han tenido presencia en rankings de música dance, ampliando su actividad musical a nivel internacional.

Además de su carrera artística, Noelia ha desarrollado proyectos en el ámbito empresarial como fundadora de Celebriffy Technologies, una empresa enfocada en plataformas digitales. Su trayectoria incluye presentaciones en distintos escenarios y la participación en proyectos que combinan música, negocios y redes sociales.

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