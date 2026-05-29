Pati Chapoy rompe el silencio por la muerte de la hermana de Mónica Castañeda: así reaccionó en Ventaneando

Mónica Castañeda enfrenta una dolorosa pérdida familiar y, como era de esperarse, sus compañeros de Ventaneando no tardaron en reaccionar. La mañana de este viernes, el mundo del espectáculo se sacudió con una noticia que nadie veía venir: murió la hermana de la periodista. Entre mensajes de apoyo, muestras de cariño y palabras que conmovieron al público, Pati Chapoy también se hizo presente con un emotivo gesto que ya está dando de qué hablar.

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Pati Chapoy explota contra participantes de MasterChef México. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Pati Chapoy a la muerte de la hermana de Mónica Castañeda en Ventaneando?

Pati Chapoy reaccionó a la muerte de Norma Castañeda con un mensaje que rápidamente generó cientos de comentarios entre seguidores de Ventaneando. La conductora utilizó sus redes sociales para enviarle apoyo a Mónica Castañeda en medio del complicado momento familiar que atraviesa.

La periodista de espectáculos escribió un mensaje respetuoso y emotivo, dejando claro el cariño que siente por su compañera dentro y fuera de cámaras. La titular de Ventaneando expresó sus condolencias y deseó fortaleza para toda la familia Castañeda.

“Acompaño con cariño y respeto a Mónica Castañeda en este difícil momento por el lamentable fallecimiento de su hermana. Expreso mis más sinceras condolencias, le envío a ella y a toda su familia un abrazo solidario, deseando que encuentren fortaleza, paz y consuelo. Con afecto y respeto” Pati Chapoy

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Pati Chapoy reacciona a la muerte de la hermana de Mónica Castañeda

¿Cómo anunció Ventaneando la muerte de Norma Castañeda, hermana de Mónica Castañeda?

La noticia de la muerte de la hermana de Mónica Castañeda fue confirmada tanto en redes sociales como en la transmisión en vivo de Ventaneando, donde el ambiente cambió por completo y al que no acudió la conductora.

Durante el programa del viernes 29 de mayo, fue Pedro Sola quien tomó la palabra para informar sobre el fallecimiento de Norma Castañeda, en ausencia de Pati Chapoy en el set. Visiblemente afectado, el conductor compartió detalles y envió un mensaje de apoyo.

“Hoy es un día triste para nosotros, los conductores y toda la producción de Ventaneando. Nuestra amiga Mónica Castañeda perdió a su hermana, Norma, el día de ayer. Le mandamos un abrazo muy cariñoso a toda la familia; estas pérdidas son tremendas”. Pedro Sola

El resto del equipo no dudó en sumarse a las condolencias, con frases como “Mucha fortaleza” y “Te queremos mucho”, evidenciando el cariño que le tienen a su compañera dentro del programa.

Pedro Sola anuncia la muerte de la hermana de Mónica Castañeda / Ventaneando / Captura de Pantalla

¿Cuál fue la causa de muerte de Norma Castañeda, hermana de Mónica Castañeda de Ventaneando?

Hasta ahora, la causa de muerte de Norma Castañeda, hermana de Mónica Castañeda no ha sido confirmada oficialmente por la familia ni por la propia conductora.

Aunque Pedro Sola mencionó durante la transmisión de Ventaneando que llevaba “enferma durante un buen rato y, por desgracia, se nos fue el día de ayer.”, no se dieron más detalles sobre el padecimiento que enfrentaba.

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En Ventaneando lamentamos profundamente el fallecimiento de la hermana de Mónica Castañeda. 🕊️ 🤍

Nuestros conductores y todo el equipo le enviamos nuestras condolencias y un abrazo solidario en este momento tan difícil. 🫂 pic.twitter.com/hL1k7qOUv8 — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 29, 2026

¿Cómo reaccionó Mónica Castañeda tras la muerte de su hermana?

Uno de los detalles que más llamó la atención tras darse a conocer el fallecimiento fue que Mónica Castañeda permaneció activa en redes sociales horas antes del anuncio.

La conductora compartió publicaciones relacionadas con música y entretenimiento, incluyendo contenido sobre el estreno del tema “Tú ni en cuenta”, colaboración entre Banda MS y Manuel Turizo. Además, también promocionó conciertos y eventos musicales en sus historias de Instagram.

Incluso, Mónica había adelantado que asistiría al concierto de Christian Nodal en la Plaza de Toros México. En una de sus publicaciones escribió:

“Estoy lista, mañana a cantar”. Mónica Castañeda

Estas publicaciones hicieron que la muerte de la hermana de Mónica Castañeda resultara aún más inesperada para sus seguidores, quienes horas después se enteraron del duro momento familiar que atravesaba la conductora de Ventaneando. Hasta ahora, la conductora sigue guardando silencio.