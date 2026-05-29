Susana Zabaleta revela supuesto “veto” tras polémica con Ricardo Pérez y la prensa, ¿Pati Chapoy detrás?

A meses de que Susana Zabaleta sufriera un robo en su casa con el metodo de ‘La patrona’, volvió a convertirse en tema de conversación en la industría del espectáculo luego de hacer fuertes declaraciones sobre un supuesto veto. La actriz y cantante aseguró que todo ocurrió después de la polémica que protagonizó junto a su pareja, el comediante Ricardo Pérez, durante un incómodo encuentro con la prensa.

Aunque el escándalo parecía haber quedado atrás, las recientes palabras de Susana Zabaleta revivieron la controversia y desataron nuevas reacciones en redes sociales, especialmente porque también involucró a Pati Chapoy, líder del programa Ventaneando.

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¿Por qué Susana Zabaleta asegura que fue vetada de televisora?

La actriz y cantante Susana Zabaleta confesó que actualmente estaría vetada tras el conflicto mediático que se generó por la reacción de su novio Ricardo Pérez frente a varios reporteros de espectáculos hace unos meses

De acuerdo con la actriz, el enojo de algunos medios terminó recayendo directamente sobre ella, situación que asegura no comprender, ya que considera que el conductor de “La cotorrisa” únicamente buscaba protegerla en un momento incómodo.

“No entiendo cómo se enojan conmigo después de que Ricardo Pérez me defienda ante una prensa que me quiere atacar y ahora estoy vetada” Susana Zabaleta

La polémica tomó mayor fuerza porque desde hace semanas se rumoraba que la relación entre Susana Zabaleta y algunos programas de espectáculos no atravesaba su mejor momento, especialmente después de las coberturas relacionadas con el incidente.

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Susana Zabaleta / Redes sociales

¿Qué pasó entre Ricardo Pérez y la prensa de espectáculos?

El conflicto comenzó meses atrás cuando Susana Zabaleta fue interceptada por reporteros en el aeropuerto. Según trascendió en distintos programas de entretenimiento, la actriz tropezó mientras intentaba responder preguntas de la prensa.

Fue entonces cuando su novio Ricardo Pérez reaccionó molesto por la manera en la que algunos medios abordaban a la cantante. El momento se viralizó rápidamente y generó críticas tanto para el comediante como para los reporteros involucrados.

Posteriormente, la situación escaló aún más cuando surgieron versiones que señalaban que Ricardo Pérez habría utilizado supuestos reporteros falsos para incomodar a algunos periodistas de espectáculos. Esa versión fue retomada en diversos espacios televisivos y aumentó todavía más la tensión alrededor de la pareja.

Sin embargo, Susana Zabaleta defendió públicamente a su novio y aseguró que él solo intentaba cuidarla en un momento que consideró agresivo e incómodo.

Desde entonces, el tema se convirtió en uno de los más comentados dentro de la farándula mexicana, especialmente porque Ricardo Pérez es una de las figuras digitales más populares del momento gracias al éxito de “La cotorrisa”.

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Ricardo Pérez / Redes sociales

¿Qué le escribió Susana Zabaleta a Pati Chapoy tras la polémica?

En medio de toda la controversia, Susana Zabaleta reveló que decidió comunicarse directamente con Pati Chapoy para intentar calmar la tensión que se había generado.

La actriz explicó que le envió un mensaje a la conductora de “Ventaneando” con la intención de hablar sobre unión y evitar conflictos en momentos complicados.

“Yo le escribía a Pati Chapoy: ‘No es tiempo de estar separados, es tiempo de estar unidos, vienen tiempos difíciles’”, compartió la cantante.

Sin embargo, Susana Zabaleta confesó que no recibió respuesta por parte de la periodista, algo que llamó la atención de muchos seguidores del espectáculo mexicano.

Susana Zabaleta y Pati Chapoy

A pesar de ello, la cantante dejó claro que mantiene intacto el cariño y admiración que siente por la conductora.

“Siempre la voy a querer y admirar por todo lo que ha hecho por mí y por mis hijos”, añadió Susana Zabaleta al hablar sobre la relación que todavía conserva con la titular de “Ventaneando”.

Por ahora, ni la televisora involucrada ni Pati Chapoy han emitido una postura oficial sobre el supuesto veto mencionado por Susana Zabaleta. Sin embargo, las declaraciones de la actriz ya encendieron nuevamente las redes sociales y dejaron claro que el tema aún está lejos de terminar.