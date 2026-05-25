Pati Chapoy “saca del clóset” a famoso conductor de espectáculos EN VIVO en Ventaneando ¿Quién es? VIDEO

La televisión mexicana sufrió un nuevo momento viral, luego de que en plena transmisión de Ventaneando, el programa de espectáculos, Pati Chapoy ventilara la presunta orientación de otro conductor de espectáculos. ¿Qué sucedió exactamente?

Pati Chapoy / Foto: Redes sociales

¿Qué conductor presuntamente habría insultado a Pati Chapoy en plena transmisión de Ventaneando?

Durante una transmisión en vivo de Ventaneando, los conductores hablaban sobre la trayectoria de la cantante española Rosalía cuando se presentó un momento que no pasó desapercibido dentro del foro, protagonizado por Ricardo Manjarrez y Pati Chapoy.

El conductor se dirigió a Pati utilizando la expresión “güey”, comentario que provocó una reacción inmediata entre sus compañeros y sorprendió a los presentes durante la emisión.

El gesto de asombro fue evidente entre Rosario Murrieta, Pedro Sola y Jimena Pérez, además de la propia titular del programa: “ Ay, perdón, Pati, se me salió, Pati, perdóname ”, dijo Ricardo.

De manera inmediata, Pati respondió diciendo: "¿ Ya te llevas así ?”, desatando la respuesta de Pedrito Sola: “ Qué vulgaridad ”.

Aunque horas después se especulaba la posible “despedida” de Ricardo Manjarrez del programa, todo se trató de meros rumores surgidos en redes, debido a la publicación de un video en el que parecía había sido corrido.

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Ricardo Manjarrez le dijo “wey” a Pati Chapoy. / Redes sociales

¿Pati Chapoy destapó la oritentación de Ricardo Manjarrez?

A semanas del anterior suceso, nuevamente Pati Chapoy y Ricardo Manjarrez se encuentran en la polémica, ya que la famosa conductora habría ventilado la orientación sexual del colaborador.

Todo ocurrió durante la emisión del programa, cuando en un primer acercamiento, Pati le preguntó a Ricardo sobre la posibilidad de hacerse un tatuaje de alguien a quien aprecie:

¿Tú serías capaz de tatuarte el ojo de tu mamá por ejemplo o el de un novio? Pati Chapoy

La pregunta casi fue interrumpida porque al foro llegó Javier Alatorre, conductor de Hechos. Aún así, el momento quedó grabado y luego se hizo viral. Internautas llegaron a pensar que podría tratarse de una “venganza”, pero solo son interpretaciones retomadas de comentarios:



“Eso se vio que lo hizo intencionalmente”,

“Esa señora no quiere ni respeta a sus compañeros” y,

“Típico de la Chapoy cuando quiere aventar mier..”.

Al momento de esta nota, Ricardo Manjarrez no ha respondido a lo ocurrido en Ventaneando, ni tampoco ha aclarado si es real o falso.

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🗯️ MOMENTO EXACTO en que La Chapoy sacó a su reportero del clóset, en cadena nacional ‼️🫪😳 pic.twitter.com/xDydvKJVS5 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 25, 2026

¿Quién es Ricardo Manjarrez y cuál es su trayectoria en televisión?

Ricardo Manjarrez es un conductor y periodista mexicano que ha enfocado gran parte de su carrera en el mundo del espectáculo y la televisión.

Su trayectoria profesional arrancó en 2008 al integrarse como reportero del programa Ventaneando, emisión en la que ha mantenido una participación constante durante varios años.

Con más de 12 años de experiencia, Ricardo Manjarrez ha estado presente en importantes eventos de talla internacional, entre ellos los Latin Grammy y el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, especializándose en temas relacionados con música y espectáculos.

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