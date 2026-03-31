Pati Chapoy vive falta de respeto en plena transmisión de Ventaneando: ¡Todo queda en VIDEO! ¿Qué pasó?

La periodista Pati Chapoy vivió un peculiar momento durante una transmisión en televisión nacional, cuando se presentó una situación que fue percibida como una falta de respeto en pleno programa, ¿qué pasó y cómo reaccionó la conductora de Ventaneando? Te revelamos los detalles.

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¡Se quedan en shock! Pati Chapoy reacciona a comentario en plena transmisión de Ventaneando. / Redes sociales

¿Insultaron a Pati Chapoy en Ventaneando?

Durante una emisión en vivo de Ventaneando, el equipo comentaba sobre la carrera de la cantante española Rosalía cuando ocurrió un momento que llamó la atención dentro del foro.

La conversación transcurría con normalidad hasta que una intervención inesperada cambió el tono en pantalla, pues el conductor Ricardo Manjarrez se dirigió a Pati Chapoy utilizando la palabra “güey”, lo que generó una reacción inmediata entre los presentes en el programa. La situación sorprendió a quienes compartían el espacio en ese momento.

La reacción fue visible entre Rosario Murrieta, Pedro Sola y Jimena Pérez, conocida como ‘la Choco’, así como en la propia conductora principal, quienes continuaron con la transmisión tras el comentario.

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Ricardo Manjarrez le dijo “wey” a Pati Chapoy. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Pati Chapoy tras el comentario de Ricardo Manjarrez?

Tras el comentario en plena transmisión de Ventaneando, la reacción de Pati Chapoy se dio de manera inmediata frente a sus compañeros en el foro. El momento ocurrió mientras el programa continuaba al aire, lo que permitió que la respuesta quedara registrada en tiempo real.

Luego de que Ricardo Manjarrez se disculpó diciendo: “Ay, perdón, Pati, se me salió, Pati, perdóname”, la conductora respondió con una pregunta directa: “¿Ya te llevas así?”, marcando su postura ante lo ocurrido dentro de la conversación.

El intercambio continuó con la intervención de otros conductores del programa. Pedro Sola comentó: “Qué vulgaridad”, mientras que Jimena Pérez agregó: “Güeyando a la patrona”, sumándose al momento que se desarrollaba en el foro.

Pati Chapoy cerró el intercambio con una respuesta breve: “En todo caso es güeya”, con lo que concluyó el episodio antes de retomar la dinámica habitual del programa.

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¿Cómo reaccionó Pati Chapoy al comentario de Ricardo Manjarrez? / Redes sociales

¿"Despidieron” a Ricardo Manjarrez tras incidente con Pati Chapoy en Ventaneando?

Luego del revuelo que causó el momento entre Ricardo Manjarrez y Pati Chapoy, en pleno programa, la cuenta de Instagram de ‘Ventaneando’ lanzó un video en el que habrían dado a entender que, ¡el reportero presuntamente habría sido “despedido”! ¿Será?

En dicho clip se escucha: “¿Qué estás haciendo, Ricky?”. A lo que él contestó:

“Amigo, creo que hice lo que no debí hacer nunca: hablé de más. Pues, ni modo, ¿qué hago? Lo hecho, hecho está”. Ricardo Manjarrez

Aunque, en un principio, internautas se preocuparon por esta situación y creyeron que el también conductor presuntamente habría sido despedido por lo ocurrido con Pati Chapoy al aire, tal parece que todo se trató de una mofa a este polémico momento. Incluso, en la descripción del clip se lee:

“CUÁNTA CONFIANZA, @rickymanjarrez. ¿Ya te llevas así con la señora @chapoypati?”, se lee.

Como era natural, los usuarios no tardaron en reaccionar a esta broma:



“Ni Daniel Bisogno se atrevió a tanto”,

“Te vas… a una oficina más grande”,

“Lo que nadie había hecho, más bien”,

“Jajajaj, te pasaste, Ricky”,

“Lo vi, me sorprendí y luego no paré de mirar, te pasaste, Ricky, te pasaste”.

¿Quién es Ricardo Manjarrez?

Ricardo Manjarrez es un periodista y conductor que ha desarrollado su trayectoria en televisión, principalmente en el ámbito de los espectáculos. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y, a partir de esa formación, inició su camino en medios informativos.

Su carrera comenzó en 2008 como reportero en Ventaneando, donde ha construido una presencia constante a lo largo de los años. Durante más de una década, ha participado en coberturas dentro y fuera de México, lo que le ha permitido integrarse a distintos espacios de la industria del entretenimiento.

A lo largo de 12 años de trayectoria, Ricardo Manjarrez ha cubierto eventos internacionales como los Latin Grammy y el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile, consolidando su experiencia en la cobertura de espectáculos y música.

Además, ha realizado entrevistas a diversas figuras del entretenimiento, entre ellas:



Tom Cruise

Harrison Ford

Jennifer López

Kim Kardashian

Hugh Jackman.

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