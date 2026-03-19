Pati Chapoy, tras revelar cómo quiere morir, sorprende al destapar la enfermedad que sufrió: “El cuerpo reacciona”

Pati Chapoy dio a conocer que durante 17 años enfrentó una enfermedad, tema que compartió recientemente al hablar sobre un periodo prolongado de su vida marcado por esta condición, ¿qué le pasó a la conductora de Ventaneando? Te contamos los detalles.

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Pati Chapoy y la terrible enfermedad que sufrió por más de una década. / Foto: Redes sociales

¿Qué enfermedad sufrió Pati Chapoy por 17 años?

Pati Chapoy compartió que durante varios años padeció migraña, una condición que forma parte de su experiencia personal y que ha afectado su vida cotidiana.

De acuerdo con Mayo Clinic, la migraña es un tipo de dolor de cabeza que puede causar una sensación pulsátil intensa, generalmente en un solo lado de la cabeza, y que suele estar acompañada de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido.

Estos episodios pueden durar desde horas hasta días y, en algunos casos, interferir con las actividades diarias de quienes los padecen.

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Pati Chapoy sorprende al revelar enfermedad que padeció por años. / Redes sociales

¿Qué hizo Pati Chapoy para tratar la migraña?

Pati Chapoy compartió detalles sobre el origen de las migrañas que padeció durante varios años, al explicar que los primeros síntomas aparecieron tras el nacimiento de su segundo hijo.

“El cuerpo reacciona de formas muy diferentes y te empieza a mandar alarmas. En mi caso, la alarma que yo recibí después de que nació mi segundo hijo, fueron las migrañas” Pati Chapoy

La conductora también recordó en Ventaneando cómo, en ese momento, existían ideas generalizadas sobre este padecimiento. “En esa época te decían comúnmente ‘A las mujeres les da por el ciclo menstrual…”, señaló, al describir el contexto en el que buscó respuestas.

Ante la recurrencia de los síntomas, decidió acudir con un especialista: “Visitando yo a un neurólogo que me medicó desde un principio, pero me llevé 17 años en que lograra yo y el médico saber cuál era el medicamento que a mí me hacía bien”.

Chapoy explicó que las migrañas tuvieron un impacto importante en su vida diaria. “Esa migraña te inhabilita de muchísimas formas”, dijo, al hablar de los efectos que experimentó durante ese periodo.

Finalmente reflexionó sobre el entorno personal en el que atravesó esta etapa: “¿Por qué pasé por todo esto? Porque me casé, tuve dos hijos, decidí ser perfecta en mi casa con mi familia y en el trabajo”, comentó, al compartir su perspectiva sobre esos años.

Como era natural, las declaraciones de la conductora de Ventaneando no pasaron desapercibidas. Incluso, encendieron las alarmas entre internautas, ya que, hace unas semanas, Pati dio a conocer cómo quisiera morir. Algunos cibernautas señaló que podría tener un presentimiento sobre sus últimos días, así como otros le pidieron algunos consejos para remediar la migraña.



“Pobre Pati, ¿presentirá su final??”,

“Ay, tocaya, duele horrible, tengo entendido”,

“¿Qué hiciste para quitar la migraña? Me interesa mucho, hay que preocuparse, orientarme”

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¡Nadie lo sabía! Pati Chapoy confiesa enfermedad que sufrió por 17 años. / Redes sociales

¿Cuántos años tiene Pati Chapoy?

Pati Chapoy es una periodista, empresaria y conductora de televisión nacida el 19 de junio de 1949 en la Ciudad de México y tiene 76 años. Es licenciada en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y actualmente es reconocida por conducir el programa Ventaneando, enfocado en información del medio del entretenimiento.

Antes de su incursión en la televisión, trabajó en un despacho de economistas y colaboró como escritora en diversas publicaciones. Su acercamiento al medio ocurrió tras coincidir con Raúl Velasco, quien la invitó a participar en el programa México, magia y encuentro. Posteriormente, desarrolló una etapa como entrevistadora en revistas, donde conversó con figuras del ámbito cultural en México como David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Juan O’Gorman, Sofía Bassi, María Félix y Dolores del Río.

Más adelante, participó en distintos medios impresos como Contenido, Novedades y Vanidades, donde continuó realizando entrevistas. Su trayectoria en televisión incluyó colaboraciones en programas como Siempre en domingo y coberturas de eventos como el Festival OTI y Señorita México. Tras su salida de Televisa, se incorporó a TV Azteca por invitación de Ricardo Salinas Pliego, donde comenzó a desarrollar contenidos de espectáculos y consolidó su presencia en la televisión mexicana.

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