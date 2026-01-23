¿Pati Chapoy maltrataría a los conductores de ‘Ventaneando’? Linet Puente rompe el silencio, ¿lo confirma?

Mucho se ha dicho de Pati Chapoy en estos días. La conductora de ‘Ventaneando’ ha estado en el centro de la polémica por la guerra de dimes y diretes que mantiene con Alex Bisogno, hermano del fallecido Daniel Bisogno. Y es que ella lo acusó de, presuntamente, haber saqueado la casa de Daniel inmediatamente después de su muerte.

En medio de todo esto, resumen serios señalamientos que afirman que, supuestamente, Pati Chapoy violentaría a los colaboradores de su programa, incluyendo conductores. Ante esto, Linet Puente, una de las presentadoras, rompe el silencio y revela cómo es trabajar con la periodista de espectáculos.

Linet Puente

¿Por qué se dice que Pati Chapoy maltrata a los colaboradores de ‘Ventaneando’?

En varias ocasiones, han surgido testimonios que acusan a Pati Chapoy de supuesto maltrato laboral. Uno de los más escandalosos salió a la luz en 2022. En aquel entonces, la periodista Inés Moreno dijo saber de muy buena fuente sobre la supuesta violencia que se vive en ‘Ventaneando’.

“Mi mejor amiga que es Susana Heredia me contó, vivimos juntas esa etapa, yo sabía el trato, el modo, las maneras y cero me gustaría trabajar ahí, y me parece que están perdiendo la objetividad”, indicó.

Por su parte, Gabriel Sodi, quien dijo haber trabajado en el vespertino, sostuvo, entre otras cosas, que Chapoy presuntamente no “valoraría” a sus reporteros y hasta los explotaba: “¿A cuántos reporteros no les ha pagado, a cuántos les ha dejado de pagar, a cuántos los ha traído con horarios de seis de la mañana a una de la mañana?”, puntualizó.

“A Norma Aguirre la explotaban, era la que menos exclusivas llevaba, pero se hizo buena a raíz que otros se fueron, pero maltratos monumentales a ella como que la hacían llegar a las seis de la mañana, te vas, vuelas, regresas de Monterrey a las 2 de la mañana y nos vemos en la oficina, jornadas de muerte” Gabriel Sodi

Aurora Valle, exconductora del programa, también llegó a hablar de un presunto conflicto con Chapoy en el que, supuestamente, la periodista le gritoneó por no haber asistido a una emisión por compromisos familiares. Chapoy ha negado esto en varias ocasiones.

Pati Chapoy

¿Qué dijo Linet Puente sobre el presunto maltrato de Pati Chapoy?

Durante un encuentro con la prensa, Linet Puente fue cuestionada sobre los presuntos maltratos que ejercería Pati Chapoy contra los conductores y colaboradores de ‘Ventaneando’. En respuesta a esto, Puente admitió que sí ha tenido sus “diferencias” con ella.

No obstante, sostuvo que no hay maltrato y que simplemente son “regaños”. Aseguró que, así como le ha “jalado las orejas”, también la ha felicitado cuando hace las cosas bien y hasta la asesora en todos sus proyectos.

Linet dijo considerar a Chapoy como una “segunda madre” y reveló que ella ha sido parte fundamental para tener oportunidades laborales.

Linet Puente “Obviamente es mi jefa, me ha regañado en muchos momentos. Me ha llamado la atención, pero, de la misma manera, me ha apoyado en todo lo que hago; es un referente para mí. Yo tengo una oportunidad laboral, todos los proyectos por los que yo paso, pasan por ella, y no en una aprobación, sino en un consejo. Ha sido una aliada para mí, es como una segunda madre. No hay malos tratos… sí ha habido diferencias, pero es parte de”

Finalizó el tema diciendo estar muy orgullosa de trabajar junto a Chapoy y de celebrar el 30 aniversario del programa ‘Ventaneando’.

¿Qué está pasando entre Pati Chapoy y Alex Bisogno?

El 30 aniversario del programa ‘Ventaneando’ se vio mancillado por la polémica entre Pati Chapoy y Alex Bisogno, hermano del fallecido Daniel Bisogno. La conductora lo acusó directamente de que presuntamente habría saqueado la casa de Daniel el mismo día que este murió en 2025.

En respuesta a esto, Alex lanzó un video en el que negaba este señalamiento y mencionaba que su mamá, Araceli Bisogno, quien murió en 2024, perdió la vida luego de que Pati cometiera la indiscreción de dar a conocer el verdadero estado de salud de Daniel; sin importar que el propio conductor no quería que se supiera.

“Usted no tuvo la culpa de la muerte de mi mamá, pero vaya que complicó su estado de salud, muriendo dos días después y con la peor angustia que una madre puede tener”, sentenció.

