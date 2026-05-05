La conductora Natalia Téllez rompe en llanto al hablar de la muerte de su “hijo”: “Me cambió la vida”

La actriz y conductora Natalia Téllez protagonizó un momento emotivo que ha conmovido a las redes sociales, luego de romper en llanto al recordar la muerte de su “hijo”, algo que la dejó devastada a inicios del mes de abril. Miles de comentarios han inundado su cuenta de Instagram en apoyo a la conductora. ¿Qué pasó?

Natalia Téllez comparte en Instagram la llegada de un adorable gatito que se une a su familia, donde también están su hija Emilia y el perrito Güero. / Instagram: @natalia_tellez

¿El “hijo” de la conductora Natalia Téllez murió recientemente?

La conductora y actriz Natalia Téllez anunció el 7 de abril, hace casi un mes, uno de los episodios más difíciles en su vida personal. Mediante su cuenta oficial de Instagram, informó sobre la inesperada muerte de su perrito “Güero”.

Natalia publicó una serie fotografías junto a su mascota. No se trató de una simple imagen, sino de un mensaje de despedida lleno de amor y agradecimiento.

Para muchos de sus seguidores, “Güero” no era solo una mascota, sino una presencia constante en la vida de la conductora. Aparecía con frecuencia en sus publicaciones, acompañándola en distintas etapas y momentos, lo que hizo que su partida resultara aún más cercana y conmovedora para quienes la siguen.

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¿Por qué Natalia Téllez lloró durante una reciente entrevista?

Un reciente video volvió a conmover a las redes sociales, ya que Natalia Téllez se sumó a una campaña de concientización de adopción de perritos, momento en el que rompió en llanto al recordar a “Güero”.

Durante la grabación, Natalia menciona que “Mirruño”, un perrito en adopción, no debería ser considerado “perro”, si no un hijo:

“ Yo no lo considero un perro, yo tengo un hijo, mi primogénito que se llama ‘Güero’ ”, dijo Natalia mientras le salían las lágrimas.

A lo largo del video, Natalia lee una carta de “Mirruño”, un perro que busca ser adoptado, siendo ya grande de edad, pero recordando al final a “Güero":

Lo adopté en un momento de muchísimo dolor personal, creo que nunca he estado más perdida en mi vida. Él es muy grande de tamaño, pesa 45 kilos. Mi hermana lo encontró, estaba lastimado; lo llevó a un veterinario y nadie lo agarraba. Me empecé a frustrar mucho de verlo en una jaula, me enojé y le decía a mi hermana ‘por qué nadie lo agarra, por qué nadie tiene la sensibilidad’ y me dijo ‘pues tenga tú’. Natalia Téllez

La conductora destacó que adoptar a un animal puede transformar la vida de las personas tanto como la de las propias mascotas. En su caso, aseguró que fue una de las decisiones más importantes que ha tomado.

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¿Quién es Natalia Téllez?

Natalia Téllez es una actriz, conductora y creadora de contenido mexicana que se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión y el entretenimiento en México.

Saltó a la fama como conductora en el programa matutino Hoy. Posteriormente, se integró a otros proyectos televisivos, como el programa Netas divinas, donde comparte reflexiones sobre temas personales, sociales y de actualidad junto a otras conductoras.

En paralelo a su carrera como conductora, Natalia también ha desarrollado una trayectoria como actriz. Participó en la telenovela Rebelde. Con el paso del tiempo, amplió su trabajo hacia el cine, participando en producciones como María, ¡me muero!, donde ha demostrado su versatilidad interpretativa.

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