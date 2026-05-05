Tiaré Scanda responde si le da miedo envejecer y sorprende con su confesión: “Uso mi cara para actuar”

Tiaré Scanda es una de las actrices mexicanas más reconocidas en televisión, cine y teatro, tras años de trayectoria, una de las dudas es, ¿le da miedo envejecer? La famosa respondió. Te contamos todos los detalles.

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Tiaré Scanda responde si le da miedo envejecer. / Redes sociales

¿Cuántos años tiene Tiaré Scanda?

Tiaré Scanda es una actriz que actualmente tiene 52 años. Nacida en la Ciudad de México el 6 de enero de 1974, logró consolidarse en la televisión mexicana durante las últimas décadas, manteniendo actividad constante en distintos proyectos a lo largo del tiempo.

En cuanto a su trayectoria, ha participado en diversas producciones televisivas que forman parte de su carrera en la pantalla chica, entre ellas Muchachitas, Amarte es mi pecado, Rebelde, Qué pobres tan ricos, El recluso y La herencia. Además, trabajó en cine y teatro.

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ufff lo diosas hot Salma Hayek y Tiaré Scanda en “El callejón de los milagros” (1995) pic.twitter.com/CHHHRLb17B — cherry blossom girl 🌸 (@viajedepapel_) May 28, 2021

¿A Tiaré Scanda le da miedo envejecer?

Tiaré Scanda fue cuestionada por los medios de comunicación sobre si le da miedo envejecer, luego de que en redes sociales se hizo viral una foto en la que aparece junto a Salma Hayek en la película El callejón de los milagros, de 1995, basada en la novela homónima de Naguib Mahfuz.

De esto, la actriz señaló que fue hace más de 30 años, pero “siempre prefieres que te digan cosas lindas a que no te las digan, que te digan que te ves igual, pues no es cierto, no te ves igual, pero no importa. Mientras uno siga estando feliz, mientras uno siga haciendo lo que le gusta, pues irán aparenciendo las arrugas y las canas, pero qué padre que me vean bonita”.

Respecto al paso de los años, señaló que no le teme, pues es parte de la vida: “No, envejecer es un privilegio, quiere decir que sigues aquí en el planeta, se podría uno haber muerto, pero sobrevivimos a una pandemia, cada día sobrevivimos a no sé cuántos virus y bacterias cada que respiramos, es un un logro seguir vivos cada día. Y si, además de estar vivos estamos felices, estamos rodeados de gente a la que queremos y que nos quiere, hacemos un trabajo que nos emociona, pues nada más te queda decir ‘Gracias'".

“Me parecería muy frívolo estar pensando: ‘Me molesta mi arruga’, ¿cómo me va a molestar? Si es porque he sonreído, porque me la he pasado bien, porque estoy viva y porque uso mi cara para actuar”, puntualizó la actriz.

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Envejecimiento y edad: Tiaré Scanda responde si le preocupa el paso del tiempo. / Redes sociales

¿Cuál es el nombre real de Tiaré Scanda?

El nombre completo de Tiaré Scanda es Tiaré Scanda Flores. La famosa actriz de Mujeres asesinas, Mujer, casos de la vida real y Nadie nos va a extrañar detalló que podría dejarse el cabello blanco en un futuro.

“Sí. Todavía me falta para tener el pelo tan blanco, pero pues, ¿por qué no? Si se me ven bien, sí”, puntualizó Scanda, que ha participado en películas como La boda de la abuela, Sin dejar huella y Salón México.

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