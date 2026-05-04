Famosa actriz de telenovelas reaparece trabajando en cafetería tras problemas económicos: ¿De quién se trata?

La fama no garantiza tener dinero para toda la vida, algo así le pasó a Lolita Cortés, quien estuvo a punto de trabajar en una panadería para poder tener dinero. Ahora, otra celebridad pasa por una situación parecida.

Hay diversos actores y actrices que, tras tener una época de éxito y fama, se alejan del medio y terminan buscando oportunidades de trabajo en sitios en los que no se pensaba que iban a estar. Esto le paso a una actriz de telenovelas, quien recientemente reveló estar trabajando en una cafetería. ¿Quién es?

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¿Qué famosa actriz de telenovelas ahora trabaja en una cafetería?

La reaparición de Park Kyung-hye lejos de los reflectores ha causado conmoción en redes sociales. La actriz es famosa por su participación en populares producciones televisivas, pero reveló que actualmente trabaja medio tiempo en una cafetería para poder sostenerse.

La historia salió a la luz durante su participación en el programa I live alone, donde mostró aspectos de su vida cotidiana. Lo que parecía ser una aparición más en televisión se convirtió rápidamente en tema viral.

Por otro lado, las condiciones en las que vive también son sorprendentes, no por su higiene, si no porque renta un espacio de apenas ¡20 metros cuadrados!

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Así vive la actriz Park Kyung-hye / Redes sociales

¿Por qué la actriz Park Kyung-hye trabaja en una cafetería?

Durante su aparición televisiva, Park Kyung-hye explicó que decidió buscar una fuente de ingreso adicional ante la incertidumbre laboral. Desde hace aproximadamente dos años, combina su carrera artística con un empleo de medio tiempo en una cafetería, lo que le permite contar con un ingreso fijo.

En el programa, mostró su departamento de aproximadamente 20 metros cuadrados, un espacio reducido que renta por cerca de 590 mil wones mensuales (alrededor de 400 dólares).

El lugar presenta signos de desgaste, como humedad, moho y partes oxidadas, problemas derivados del mantenimiento deficiente por parte del anterior inquilino.

Además, compartió que ha recibido apoyo de amigos y familiares, quienes le ayudan enviándole productos básicos como artículos de limpieza o maquillaje, lo que le permite reducir gastos.

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¿Quién es Park Kyung-hye y en qué k-dramas ha participado?

Park Kyung-hye es una actriz surcoreana reconocida por sus papeles secundarios dentro de la industria de los K-Dramas. A lo largo de más de una década de carrera, ha logrado consolidarse como un rostro familiar en la televisión coreana.

Park Kyung-hye ha participado en diversos dramas televisivos que han gozado de gran popularidad a nivel internacional. Aquí sus más conocidos:



Goblin ,

, Touch your heart y,

y, My roommate is a gumiho.

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