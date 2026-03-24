Actor de ‘Soñadoras’ reaparece vendiendo tacos tras años alejado de las telenovelas, ¿por falta de trabajo?

Sin duda alguna, ‘Soñadoras’ fue una de las telenovelas más exitosas de los años 90. Entre los actores que más destacaron estuvo Ulises de la Torre. Justamente este proyecto fue lo que lo ayudó a catapultar en el medio artístico y a participar en producciones de renombre.

Su última aparición en la pantalla chica fue en 2023, con el personaje de Agustín en la segunda temporada de ‘Corona de lágrimas’. Tras esto, ya no se supo más de Ulises de la Torre hasta ahora. Y es que hace poco lo captaron vendiendo tacos en la CDMX. ¿Está en bancarrota? Esto se sabe.

Ulises de la Torre / Redes sociales

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¿Quién es Ulises de la Torre, actor que pasó de galán de telenovelas a vender tacos?

Ulises de la Torre es un actor, comediante y conductor mexicano. Actualmente tiene 48 años. Su primera aparición en televisión fue en 1998, con la telenovela ‘Soñadoras’. Si bien no fue parte del elenco estelar, su participación le permitió consolidar su camino en la televisión.

Algunos de sus proyectos más importantes son:

Locura de amor

Código postal

Tres familias

La parodia

El privilegio de mandar

La rosa de Guadalupe

Tras su participación en ‘Corona de lágrimas 2’, se alejó de los foros. Ha continuado activo en redes sociales. Tan solo en Instagram, tiene cerca de 17 mil seguidores. Justo en esta plataforma, ya había adelantado que estaba por fundar una taquería en CDMX. También, cuando estuvo en ‘Cuéntamelo Ya!’, se dijo muy feliz por su nuevo emprendimiento.

Ulises de la Torre / Redes sociales

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Así fue como Ulises de la Torre fue captado vendiendo tacos en CDMX

Hace poco, el influencer Kadri Paparazzi mostró imágenes de Ulises de la Torre atendiendo su taquería llamada ‘Los Igualados’, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con lo reportado, el actor aún no cuenta con empleados, por lo que él se encarga solo de hacer los alimentos y servirlos.

Resaltó que el servicio es excelente y el histrión siempre se muestra muy “amable” frente a todos sus clientes: “Como todo emprendedor nato, no tiene empleados y él se encarga de sacar su negocio adelante”, resaltó.

“Ulises siempre se mantuvo amable y positivo, con muchas ganas de trabajar. El actor cuida todos los detalles con la higiene máxima y trata de dar el mejor servicio posible. Pudimos ver que después de un día largo de trabajo, el conductor se encargaba de cerrar su changarro para ir a descansar”, se reportó.

Las imágenes dieron mucho de qué hablar en redes sociales. La mayoría de los fans aplaudieron su esfuerzo y prometieron ir pronto al local para visitarlo y, de paso, probar sus productos.

¿Dónde se encuentra la taquería de Ulises de la Torre, actor de ‘Soñadoras’?

La taquería de Ulises de la Torre se ubica en Querétaro 50, Progreso Tizapán, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Vende “barbacoa de picaña”, la cual se puede consumir en el pequeño local o pedir a domicilio.

En cuanto a los precios, el kilo de barbacoa tiene un costo de 750 pesos, mientras que ofrecen los tacos individuales a 35 pesos si es con tortilla de maíz y 40 pesos con tortilla de harina.

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