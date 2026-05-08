¿Carlos Said y Claudia Martín tienen un matrimonio ‘lavanda’? Él rompe el silencio y responde si es gay tras rumores

Carlos Said está casado con Claudia Martín, pero en redes sociales acusan que presuntamente el actor es gay, ¿será que su relación es un “matrimonio lavanda”? Pues ya respondió y te contamos todos los detalles.

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Carlos Said rompió el silencio luego de que surgieran rumores sobre su orientación sexual y su matrimonio con Claudia Martín. / Redes sociales

¿Qué es el “matrimonio lavanda”?

El llamado “matrimonio lavanda”, que acusan que presuntamente tiene Carlos Said con Claudia Martín, es un término que se usa para describir una relación o matrimonio entre dos personas con orientaciones sexuales distintas. Generalmente, se habla de parejas en las que uno de los integrantes es heterosexual y el otro homosexual. Este tipo de relaciones también son conocidas como matrimonios de orientación mixta y, en algunos casos, pueden estar basadas más en acuerdos personales, compañía o estabilidad que en una relación romántica tradicional.

Con el paso de los años, el concepto comenzó a hacerse popular dentro del mundo del espectáculo y la farándula, ya que históricamente algunas figuras públicas habrían recurrido a este tipo de uniones para mantener su vida privada lejos de la polémica o de los señalamientos sobre su orientación sexual.

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Carlos Said habla de su vida privada tras rumores sobre Claudia Martín y su orientación. / Redes sociales

¿Qué respondió Carlos Said sobre es gay y si tiene un matrimonio lavanda?

Durante un encuentro con medios, Carlos Said fue cuestionado sobre los comentarios que algunos usuarios de redes sociales le escriben, poniendo que es parte de la comunidad LGBT+ o que su unión con Claudia Martín se debe a un matrimonio lavanda.

Ante esto, el actor dijo sentirse halagado por el apoyo que recibe de sus fans; sin embargo, negó categóricamente que sea gay y resaltó su amo hacia su esposa y madre de su hijo.

“Sí lo he visto, es como que se están reflejando, se están viendo, tienen sus sueñitos lindos conmigo y yo no puedo hacer nada. Me halaga muchísimo que la gente me volteé a ver y me siga, me encanta, pero no, soy producto exclusivamente para mi mujer”. Carlos Said.

Con lo anterior, Carlos dejó claro que le gustan las mujeres. Sin embargo, solo está disponible para su ahora esposa, Claudia Martín.

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Qué dijo Carlos Said sobre los rumores de matrimonio lavanda con Claudia Martín. / Redes sociales

¿Carlos Said ha interpretado personajes LGBT+?

Carlos Said formó parte de la telenovela Juegos de amor y poder, donde interpretó a Memo Solís, un personaje que estuvo involucrado en una historia marcada por conflictos sentimentales dentro de la trama, pues inicialmente escondía que era homosexual.

A lo largo de la producción, el actor compartió escenas relacionadas con un triángulo amoroso que se desarrolló entre su personaje y los interpretados por Alan Slim y Lambda García.

“Está muy apegado a la realidad por las relaciones, hablando del amor homosexual y yo voy a estar involucrado en esos temas (estoy) muy contento de poder dar voz a la gente que, ya está teniendo, pero hacerlo más fuerte todos los días porque estamos en un momento en el que toda la gente disfrute de la vida y de sus familias sin etiquetas”, dijo en entrevista con Al punto en 2024.

En ese momento relató que quería visibilizar a todas aquellas personas “que no ha podido o no se anima, por su familia o por las clases sociales” a revelar quiénes son por miedo. Sin embargo, todo se queda en la pantalla porque el actor no es gay.

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