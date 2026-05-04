Luis Fernando Peña: ¡Le salieron caras las caguamas! Enfrenta serio problema de salud

Luis Fernando Peña nos compartió que sufre complicaciones dentales derivadas de sus locuras de juventud, pues en el pasado solía abrir las caguamas o los refrescos con los dientes. Ahora, el actor deberá gastar un dineral para arreglar las piezas que se le dañaron.

Luis Fernando Peña y su problema en los dientes / Alejandro Isunza y redes sociales

¿Cuánto costará el tratamiento de Luis Fernando Peña para sus dientes?

El actor Luis Fernando Peña nos dio un aproximado de lo que tendrá que pagar por su tratamiento. “Me pondrán 6 implantes, cada uno está en alrededor de 25 mil pesos. Tuvimos que llegar a un convenio, el doctor y yo. Me lo hubiera ahorrado, pero el morro decidió abrir las caguamas con los dientes”.

Nos dijo por qué realizaba esta mala práctica: “Por pinch* loco y por wey. ¿Qué más? Estás en la ped* con los amigos y a veces te das cuenta de que no hay destapador. Entonces, las destapaba (hace finta con la boca). Les recomiendo que no lo hagan. No pierdan sus piezas por quedar bien”.

Argumentó que, al no tener síntomas que lo alertaran, no se cuidó lo suficiente. “Es una enfermedad silenciosa. Los dientes no te avisan cuando están mal hasta que estás a punto de perderlos o ya los perdiste. Si no eres constante de ir al odontólogo o al ortodoncista, corres el riesgo de perder uno o que todos se muevan de su lugar”.

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Luis Fernando Peña y su tratamiento / Alejandro Isunza y redes sociales

¿Cómo se dio cuenta Luis Fernando Peña de su problema en los dientes?

El actor Luis Fernando Peña relató cada uno de los padecimientos que lo hicieron reflexionar para ir a atenderse. “Sentí que mi mordida ya no era normal. Me mordía por dentro. Tenía dolores de cabeza que parecían migraña. No comía bien y, por lo tanto, no tenía la misma digestión. Hay muchas consecuencias por una mala dentadura. Aly (su esposa) me dijo que fuéramos con el especialista. Debo confesarles que les tenía pavor a los dentistas. Sin embargo, el doctor hizo un gran descubrimiento cuando me realizó las placas necesarias y 7 tomografías. Descubrió en una placa que salía un hueso dentro de la encía”.

Los daños en sus dientes, comenta, le ocasionaban graves problemas de salud:

Me comentó que anteriormente me dejaron un pedazo de hueso de una muela que perdí. En la cirugía encontraron 3 (huesos), que me provocaban el dolor de cabeza. Los dolores comenzaban aquí (señala cerca del pómulo). Luis Fernando Peña

Procedimiento dental de Luis Fernando Peña / Alejandro Isunza y redes sociales

Explicó el proceso que ha seguido para reparar su dentadura. “Primero, me colocaron el injerto de hueso, y esperaré 4 meses para que el cuerpo no lo rechace. Luego, serán los implantes y, posteriormente, los retenedores para alinear los dientes. Afortunadamente, los de enfrente ya están acomodados, pero los de abajo estaban muy movidos. De hecho, un premolar ya estaba muy afuera. Hubo muchas consecuencias”.

Ahora el actor Luis Fernando Peña entiende la importancia de una buena salud dental. “Pensé que perdía la dentadura y dije: ‘Cuidaré los que tengo y rehabilitaré lo que ya no tengo’. El doctor que me atendió es especialista en carillas y me comentó: ‘Te pondré implantes y no carillas. Tienes dientes grandes y no están tan mal. Solo tratamientos’. Si él me dice que no necesito carillas, entonces está increíble”.

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Daño dental de Luis Fernando Peña / Alejandro Isunza y redes sociales

¿Qué dijo el ‘Arquitecto en sonrisas’ sobre Luis Fernando Peña?

“Los pacientes suelen abrir las botellas (con los dientes) por practicidad, pero el diente no está diseñado para soportar este tipo de fuerzas de lateralidad. A veces los usan como si fueran pinzas; sin embargo, no tienen la misma fuerza. Eso ocasiona fisuras internas, que podrían ser agudas, aunque también hay casos graves, como las fracturas directas horizontales o verticales ”.

”. “Hay diferentes fases de fracturas. La primera es la aparición de fisuras delgadas; la segunda, es cuando se parte el diente; y la tercera, es por fracturas verticales. Tenemos ligamentos dentro del diente y, al estar en contacto con cosas frías, calientes o el aire, se genera la sensibilidad dental . Cuando se trata de fracturas verticales, se debe sacar el diente por alterar la encía”.

. Cuando se trata de fracturas verticales, se debe sacar el diente por alterar la encía”. “ Se debe extraer el diente para después colocar los implantes. Eso es lo más cercano a reemplazar el diente natural . Es como si se colocara un taquete en la pared. En este caso, se pone un tornillo dentro del huesito en la encía para que soporte una corona”.

. Es como si se colocara un taquete en la pared. En este caso, se pone un tornillo dentro del huesito en la encía para que soporte una corona”. “El implante es uno de los tratamientos más costosos en la odontología. Una rehabilitación de implante más corona cuesta alrededor de 40 o 50 mil pesos por diente”.

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