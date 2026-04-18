¡Luis Fernando Peña estuvo a punto de perder un testículo! El actor sufrió una fuerte infección durante rodaje

Luis Fernando Peña, uno de los actores mexicanos más reconocidos, vivió uno de los momentos más delicados de su vida, hace algunos años. Lo que en un inicio parecía un problema menor de salud terminó convirtiéndose en una emergencia médica que lo obligó a abandonar un rodaje y lo puso al borde de una cirugía que pudo cambiar su vida. ¡Casi pierde un testículo!

Luis Fernando Peña es criticado por comentario sobre la comida veracruzana / Facebook: Luis Fernando Peña

¿Qué problemas de salud tuvo el actor Luis Fernando Peña en pleno rodaje de una película?

La experiencia ocurrió en 2021, durante las grabaciones de la película Qué viva México, donde Luis Fernando Peña comenzó a presentar síntomas que inicialmente fueron confundidos con apendicitis. Sin embargo, el diagnóstico final reveló una situación mucho más compleja.

Durante una entrevista a TVNotas, el actor relató que el dolor comenzó de forma intensa, lo que generó alarma entre el equipo de producción:

Tuve mucha fiebre durante tres días, mucho dolor a la altura del abdomen y casi hasta la rodilla. El caminar de la cama al baño, que eran 4 metros, me podía tardar hasta media hora. Luis Fernando Peña

Ante la gravedad de los síntomas, tuvo que ser trasladado de inmediato a un hospital, dejando inconclusa su participación momentánea en el proyecto.

En un principio, tanto él como quienes lo rodeaban pensaron que se trataba de apendicitis, una condición común que suele requerir intervención quirúrgica. No obstante, tras realizarle estudios más detallados, los médicos descubrieron otra cosa.

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Martha Higareda y Alfonso Herrera protagonizaron Amar te Duele junto Luis Fernando Peña. / Facebook: Martha Higareda/ IMDB

¿Por qué el actor Luis Fernando Peña estuvo a punto de perder un testículo?

Luego de que el actor Luis Fernando Peña fuera sometido a una serie de estudios, se dieron cuenta que no era apendicitis, si no que padecía una infección en las vías urinarias que había avanzado de manera considerable.

La situación se volvió crítica cuando los especialistas detectaron una inflamación severa en uno de sus testículos, lo que encendió las alertas sobre una posible intervención de urgencia.

Peña confirmó que fue diagnosticado con orquiepididimitis, una infección que afecta los testículos y que, en casos severos, puede derivar en la necesidad de extirpar el órgano afectado: “ Por el grado de inflamación, mi testículo parecía manzana, el doctor me dijo que tenía una probabilidad del 50% de entrar a cirugía y que me lo quitaran, ¡no lo podía creer! ”, contó en aquel tiempo.

El Doctor confirmó que no se trataba de algo más grave, por lo que la cirugía no fue necesaria para tratar el problema:

Me hicieron un ultrasonido y vieron que en ese momento no era necesario operarme porque era una infección por una bacteria. (...) La infección bajó en las casi 48 horas que estuve internado, porque no se ubicó en un lugar que corriera riesgo irreversible, se alojó en la parte inferior del saco testicular y la libré con los antibióticos. Luis Fernando Peña

Afortunadamente, la respuesta de su cuerpo fue positiva.

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Luis Fernando Peña es criticado por comentario sobre la comida veracruzana / Facebook: Luis Fernando Peña

¿Cuál es la carrera de Luis Fernando Peña?

Luis Fernando Peña es un actor mexicano que ha forjado su carrera en cine y televisión, teniendo su gran oportunidad en la película Amarte duele, la cual, protagonizó al lado de Martha Higareda.

A lo largo de su carrera, Luis Fernando Peña ha participado en diversas producciones cinematográficas, entre las que destacan:



Sin nombre ,

, Que viva México ,

, Tratante de blancas ,

, La dictadura perfecta ,

, De rodillas te pido, entre muchas otras.

Además de su carrera en cine, Peña ha tenido una presencia constante en televisión, participando en telenovelas y series populares en México como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

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