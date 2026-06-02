¿Murió Clint Eastwood? Publicación en redes desata el caos entre fans y seguidores del actor; esta es la verdad

Después de más de siete décadas de trabajo frente y detrás de las cámaras, todo indica que la carrera de Clint Eastwood ha llegado a su fin. Esto, luego de una entrevista a Kyle Eastwood, hijo de la leyenda, quien contó detalles de la trayectoria de su padre. Ante esto, una imagen publicada en redes sociales desató el rumor falso de la presunta muerte del intérprete. ¿Cuál es?

Clint Eastwood, actor se habría retirado / Redes sociales

¿Cómo inició el rumor de la presunta muerte de Clint Eastwood?

Todo comenzó cuando Kyle Eastwood, hijo de Clint Eastwood, tuvo una entrevista con el medio France 3, en la cual, reveló que el primer actor ya ha tomado la decisión de retirarse de manera definitiva de los foros.

Fue en ese momento que la página de Facebook, El Deforma TV, publicó una imagen con la leyenda: “ Luto en Hollywood. A los 97 años Clint Eastwood ha decidido pasar a mejor vida ”.

La publicación estaba acompañada por una fotografía en blanco y negro del actor, algo que muchos tomaron como una presunta “muerte”, pero no era verdad.

La misma publicación refería al retiro de Clint Eastwood de manera definitiva, aclarando dicha información en la parte inferior de la imagen:

No colgó los tenis ni nada, pero ya se jubiló. El Deforma TV

Tras más de 70 años dedicados al cine, el actor y director de Million Dollar Baby se aleja de los escenarios.

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Clint Eastwood y su presunta muerte / FB: El Deforma TV

¿Por qué Clint Eastwood se retiró de manera definitiva del cine?

La noticia sobre el retiro de Clint Eastwood fue confirmada por su hijo Kyle, quien aseguró que el legendario cineasta decidió retirarse de la actuación y la dirección a los 95 años.

Tengo muchos buenos recuerdos de trabajar con él. Ahora ya se ha retirado, tiene 95 años. Pero tuve mucha suerte de poder trabajar con él en varios filmes. Fue una gran experiencia para mí. Kyle Eastwood

Aunque no contó las razones por las que decidió retirarse, muchos aseguran que se trata de un descanso merecido para alguien que está cerca de los 100 años de vida.

La noticia de su “falsa” muerte causó caos en redes sociales, y algunos hasta despedían al reconocido cineasta. Aquí algunos de los comentarios:



“Ay, me asustan. No hagan eso”,

“Ya iba a llorar” y,

“Ya me había asustado”.

Las reacciones corresponden a un intérprete conocido internacionalmente y con una de las trayectorias más importantes de toda la industria.

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Clint Eastwood y su hijo, Kyle Eastwood / IMDB

¿En qué películas trabajó Clint Eastwood?

La historia de Clint Eastwood en Hollywood comenzó en la década de 1950, pero fue durante los años sesenta cuando alcanzó fama mundial gracias a la llamada “Trilogía del Dólar”, dirigida por Sergio Leone.

Películas como: Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el malo y el feo lo convirtieron en uno de los rostros más reconocidos.

En la década de 1970 debutó como director con Obsesión mortal, iniciando una nueva etapa profesional que terminaría consolidándolo como uno de los cineastas más importantes de su generación.

A lo largo de su carrera dirigió más de 40 películas y exploró diversos géneros como el drama, el thriller, el cine biográfico y las historias bélicas. Entre sus obras más reconocidas destacan:



Sin perdón,

Million Dollar Baby,

Gran Torino,

Sully ,

, Francotirador, entre muchas más.

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