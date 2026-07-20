Conductora mexicana y ex de ‘Enamorándonos’ está de luto, tras muerte de ser querido: “Te vamos a recordar”

Una querida conductora mexicana de televisión, quien también fuera parte de Enamorándonos, vive un difícil momento tras confirmarse la muerte de uno de sus familiares. La noticia fue revelada en sus redes sociales. ¿De quién se trata?

Ex de Enamorándonos de luto, tras muerte de familiar / Redes sociales

¿Quién es la conductora mexicana que sufrió la muerte de un ser querido?

Karina Banda atraviesa un momento difícil a nivel personal tras confirmar el fallecimiento de su cuñada, Alondra Sierra, creadora de contenido que compartió en sus redes sociales el complicado momento de salud que vivía.

La noticia fue dada a conocer por la presentadora mediante una emotiva publicación en Instagram, donde recordó a la esposa de su hermano, Diego Banda, con una fotografía:

Así te vamos a recordar siempre, Alo. Con esa sonrisa. Karina Banda

La despedida conmovió a las redes sociales, y en distintas plataformas digitales fueron cientos de comentarios los que llenaron de cariño a Karina en este complicado momento.

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Karina Banda anuncia muerte de Alondra Sierra / Redes sociales

¿Qué enfermedad padecía Alondra Sierra, la cuñada de Karina Banda que murió ?

La cuñada de Karina Banda, Alondra Sierra, documentó durante los últimos meses su batalla contra un melanoma metastásico y utilizó sus redes sociales para promover la detección oportuna del cáncer de piel.

La historia de Alondra se volvió conocida luego de que Karina Banda revelara, en octubre de 2025, que la joven enfrentaba un cáncer de piel metastásico en etapa 4, una enfermedad que, según explicó la conductora en ese momento, habría avanzado debido a una presunta negligencia médica.

A veces uno simplemente sabe que algo no está bien. Alondra Sierra lo sintió, lo dijo… pero fue subestimada por los doctores, y esa negligencia le costó un tiempo muy valioso. Ahora enfrenta un cáncer etapa 4 con metástasis en todo su cuerpo. Karina Banda hace unos meses

En el mensaje de despedida, Karina Banda aseguró y prometió a su cuñada continuar con el legado de su trabajo, documentando más sobre la enfermedad que terminó con su vida:

Creando conciencia sobre el melanoma. Vamos a seguir con tu misión, tu legado salvará muchas vidas. Karina Banda

La última publicación de Alondra Sierra se hizo el 1 de mayo, cuando platicó de los múltiples síntomas y problemas con los que se encontraba:

Estoy viviendo con dolor y enfrentando la incertidumbre del mañana. Todo de algo que podría haber sido detectado temprano. Alondra Sierra

Ahora, ese último post ha fungido como sitio de despedida para sus miles de seguidores en redes sociales.

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Karina Banda se despide de su cuñada Alondra Sierra / Redes sociales

¿Quién es Karina Banda y cuál es su trayectoria en televisión?

Karina Banda es una conductora de televisión, periodista y presentadora mexicana, reconocida por su trayectoria en los medios de comunicación hispanos en Estados Unidos.

Se integró a Univision, cadena en la que consolidó su carrera como presentadora. Ha participado en programas de entretenimiento, noticias y estilo de vida, como:



Sal y pimienta,

El gordo y la flaca,

República deportiva,

República mundialista,

Misión Rusia,

Enamorándonos USA,

Hotel VIP,

Enamorándonos: La isla,

Dímelo ya y,

y, Desiguales.

En el ámbito personal, Karina Banda contrajo matrimonio en 2020 con el actor mexicano Carlos Ponce, con quien suele compartir momentos de su vida cotidiana en redes sociales.

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