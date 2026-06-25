Alma Cero, actriz de María de todos Los Ángeles de luto; despide a ser querido con triste mensaje: “Una vida entera”

La actriz de Televisa, Alma Cero (recientemente acusada de prepotente), compartió un desgarrador mensaje en redes sociales para despedir a un ser querido, con quien coincidió en diferentes momentos de su carrera como intérprete. La publicación reunió la reacción de diferentes amigos y famosos.

Alma Cero se despide de ser querido / Foto: Redes sociales

¿Por qué la actriz Alma Cero se encuentra de luto?

Alma Cero compartió un triste mensaje en sus redes sociales, pues confirmó la muerte de su amiga, Lourdes Pou. En una de las imágenes compartidos por la actriz, también aparece junto al actor José Luis Guarneros.

Alma, además de publicar varias fotografías junto a Lourdes, escribió lo siguiente:

Un regalo enorme haber coincidido contigo mi Lou. Una vida entera no me alcanzaría para agradecer tu cariño. Me quedo con todo lo hermoso. Dios y tu amada familia te reciban con alegría e infinita luz. Descansa y vuela alto. Alma Cero

Su despedida ya reúne cientos de reacciones, incluidas también de quienes conocieron a Lourdes. En sus historias, Alma también publicó más fotografías, en esta ocasión, con las palabras: “ Descansa en paz, hermosa Lou ”.

Te puede interesar: Alma Cero habla de su salida de ‘Lagunilla, mi barrio': ¿se fue o la fueron?

Muere Lourdes Pou, amiga de Alma Cero / IG: alma_cero

¿Lourdes Pou, amiga de Alma Cero, murió por una enfermedad?

Dentro del mensaje mostrado por Alma Cero, la intérprete mexicana no ahondó en los detalles sobre el fallecimiento de Lourdes Pou, pues solo se enfocó en la despedida y los recuerdos junto a ella.

Poco después de compartir sus palabras en redes sociales, diversas personalidades comenzaron a reaccionar con palabras de aliento dedicadas a Alma, apoyándola en este difícil momento:



Lorena de la Garza: “Abrazo enorme”,

Shiky: “Emojis de corazón y tristeza”.

Hasta el momento, la familia de Lourdes Pou no ha emitido un comunicado con mayores detalles sobre su muerte, muchos asegurando que es debido a que no era una figura pública.

Lee: Alma Cero y su esposo Enrique Orozco se sometieron a cirugía para cambiar su color de ojos

¿En qué telenovelas y programas ha participado Alma Cero?

Alma Cero es una actriz, bailarina y cantante mexicana reconocida por su trayectoria en la televisión, el teatro y la comedia en nuestro país.

Alma es conocida gracias a su participación en la exitosa serie María de todos los Ángeles, donde interpretó a Rosa Aurora, quien era hermana de Albertano, otro de los personajes principales.

A lo largo de su carrera también ha participado en programas como:



Parodiando,

Como dice el dicho,

Burócratas,

Perdiendo el juicio,

3 familias,

La tempestad, entre otras.

Hace algunas semanas, reportaron que Alma Cero había sido hospitalizada de emergencia, y que hasta estuvo en riesgo su vida.

Tal vez te interese: Alma Cero le responde a Edwin Luna por huir de ella en el programa Hoy: “Se espantó de verme tan preciosa”