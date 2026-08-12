Muere una modelo, su mamá y su hermano tras fuerte terremoto en Colombia: ¡Edificio quedó destruido! VIDEO

Luego de que un conductor de televisión hallara sin vida a su padre tras el terremoto en Colombia, una querida modelo murió junto a su madre y su hermano, tras el derrumbe del edificio donde vivía. Te mostramos cómo quedó su domicilio.

Modelo y su familia mueren tras terremoto en Colombia / Redes sociales

¿Quién es la modelo que murió junto a su familia tras terremoto en Colombia?

Hace unas horas se confirmó la muerte de la modelo colombiana Antonia Lozano, quien se encontraba con su familia en su domicilio, cuando el fuerte terremoto en Colombia les arrebató la vida.

Ángeles agencia de modelos, organización con la que trabajaba la joven, confirmó el fallecimiento mediante un mensaje publicado en sus redes sociales el martes 11 de agosto:

Hay noticias que uno preferiría no dar: Mucho dolor e impotencia por la partida de nuestra modelo Antonia... Su mamá Paola y su hermano Emilio. Ángeles agencia de modelos

Amigos y conocidos de Antonia y Emilio les dieron el último adiós en redes sociales, deseando pronta resignación a todos los familiares de la querida modelo.

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Confirman muerte de la modelo Antonia Lozano / Redes sociales

Antonia Lozano y su familia murieron tras el derrumbe de su edificio durante terremoto en Colombia

De acuerdo con reportes de medios colombianos, Antonia Lozano, Emilio y Paola se encontraban en el edificio Ana Pilar, ubicado en la ciudad de Cali, cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia.

Horas después, los equipos de emergencia lograron recuperar los cuerpos de algunas de las personas que permanecían entre los restos del edificio. Entre ellos se encontraban Antonia y Emilio Lozano .

Videos en redes sociales muestran el daño que sufrió el edificio, así como a los equipos de emergencia realizando labores de rescate en el mismo lugar (edificio Ana Pilar), con la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los escombros.

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Terremoto en Colombia: cifra de muertos al momento; ¿siguen las labores de rescate?

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto ha dejado al menos 250 personas muertas, de acuerdo con los últimos reportes de las autoridades.

El escenario sigue pareciendo desolador para la sociedad colombiana, pues con el paso del tiempo se reduce la posibilidad de encontrar con vida a personas que se hallen bajo edificios, casas y muros derrumbados.

La historia de Antonia Lozano se parece a la del cantante colombiano ‘Maestro motato’, quien también fue localizado sin vida entre los escombros, hace apenas unas horas.

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