Terremoto en Colombia: Influencer que perdió a su bebé hace poco, revela que hogar de su familia está destruido

La devastación azotó nuevamente a Latinoamérica, luego de que la mañana del lunes 10 de agosto se registrara un terremoto en Colombia, el cual, ha terminado con la vida de casi 200 personas. Por otra parte, figuras del espectáculo también han sufrido los estragos en sus hogares, una de ellas, una creadora de contenido que recientemente perdió a su bebé. ¿Quién es?

Terremoto en Colombia / Redes sociales

¿Quién es la creadora de contenido colombiana que perdió a su bebé?

En redes sociales existe una familia conocida como ‘Los chicaneros’, los cuales, son un grupo de creadores de contenido colombianos que radican en los Estados Unidos.

En dicha familia, Antonia Botero ha incursionado dentro de los videos y contenidos realizados por sus demás parientes. La historia para ella no ha sido fácil, ya que apenas el 31 de julio, Antonia reveló que perdió a su bebé.

Este trágica noticia se repitió por tercera vez, pues Antonia ha perdido otros dos bebés a lo largo de los últimos años:

“ Te amaremos para siempre Ema. Abraza mucho a Thiago y a Gael de nuestra parte ”, escribió Botero.

La noticia impactó duramente a sus seguidores, quienes lamentaron que la creadora de contenido esté pasando otra vez por este tipo de momentos.

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Antonia Botero anuncia muerte de su bebé / Redes sociales

¿Cómo quedó la casa de Antonia Botero, tras terremoto en Colombia?

Las malas noticias parecen continuar para Antonia Botero, parte de “Los chicaneros”, pues además de la reciente pérdida de su bebé, otro momento de tristeza toca a su puerta: el terremoto en Colombia.

Mediante un video en redes sociales, Antonia mostró que el departamento en el que viven sus abuelos, quedó casi destruido e inhabitable:

El apartamento de mis abuelos quedó inhabitable. Ya se fueron de ahí, es una situación muy compleja. (...) Me encuentro en una situación bastante inestable, con mucha ansiedad. Antonia Botero

A través de sus historias de Instagram, Antonia Botero compartió fotografías y videos que mostraron la magnitud de los daños que sufrió el apartamento de sus abuelos.

Miles de internautas han apoyado a Antonia en redes sociales, esperando que la situación de ella y la de los demás afectados, pueda mejorar con el paso del tiempo.

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@famososunivision ¡Perdieron su apartamento! Los abuelos de Antonia Botero sufrieron las consecuencias del terremoto que sacudió Colombia. TerremotoColombia Solidaridad ApoyoABabuelos DesastreNatural Resiliencia HistoriasDeVida Viral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas noticias últimahora Editorial ♬ Last Hope (Slowed + Reverb) - Steve Ralph

¿Cuántos muertos van tras terremoto en Colombia?

El terremoto en Colombia ocurrió alrededor de las 7:34 de la mañana del 10 de agosto de 2026 y tuvo una magnitud de 7.4, de acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano.

Según los últimos reportes, al menos hay 224 personas fallecidas y cientos de heridos, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades locales.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó que 188 personas permanecen desaparecidas en Cali, mientras los equipos de emergencia mantienen durante la noche los operativos de búsqueda y rescate para localizar a posibles sobrevivientes.

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