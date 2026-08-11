Conductor denuncia desaparición de su padre tras terremoto de 7.4 en Colombia: “¡Por favor, ayúdenme!”

El pasado lunes 10 de agosto, se registró un terremoto de 7.4 en Colombia. Las autoridades de ese país ya están trabajando en la búsqueda y rescate en los escombros. Asimismo, se han reportado personas desaparecidas.

En medio de la conmoción, un conductor de televisión pide ayuda para localizar a su padre, quien sería una de las tantas víctimas del desastre natural. Te contamos lo que se sabe.

Te podría interesar: Mhoni Vidente predice otro temblor en México tras sismo de 7.1 en Japón: “Que la Virgen nos ayude”

El pasado 10 de agosto tembló en Colombia / Redes sociales

¿Cuántos muertos se han registrado por el temblor en Colombia hasta HOY 11 de agosto?

De acuerdo con información de medios locales, el epicentro del terremoto del 10 de agosto en Colombia se registró en Ansermanuevo y tuvo una profundidad de 33 kilómetros. Varias zonas del país como Cali, Pereira y Medellín resultaron afectadas.

El Servicio Meteorológico dio a conocer que hubo 47 réplicas en diferentes puntos. Hasta este martes 11 de agosto, la cifra de muertos ha ascendido a 224. Asimismo, hay cientos de heridos y más de dos mil 700 personas desaparecidas.

Según datos oficiales, un aproximado de mil 600 edificios resultaron afectados. El gobierno ha informado que los servicios de emergencia ya están ayudando a la búsqueda de sobrevivientes y/o cuerpos en los escombros.

A través de redes sociales, se han compartido videos y fotografías tanto de lo ocurrido durante el terremoto como de lo que está pasando actualmente. Se ha declarado estado de emergencia. Cientos de personas han evacuado sus hogares en diversas zonas a modo de prevención.

No te pierdas: Terremoto de 7.1 en Japón sorprende a Werevertumorro; el youtuber revela cómo se encuentra ¿Está bien?

Presentador de televisión pide ayuda para localizar a su papá tras terremoto de 7.4 en Colombia

Mediante sus plataformas, el presentador José Fernando Patiño dio a conocer que su papá, Darío Patiño, fue una de las víctimas del terremoto de Colombia. Al principio, indicó que los servicios de emergencia no habían llegado al lugar donde se encontraba el señor, quien estaba bajo los escombros.

“Amigos, familia, a todas las personas que están en Cali, este es un llamado de emergencia, por favor. Mi padre se encuentra bajo los escombros. No han llegado todavía los organismos a ayudar a rescatar, están con las manos levantando los escombros y mi papá ya dio señales de vida. ¡Por favor, ayúdenme!”, escribió.

Posteriormente, mencionó que don Darío fue rescatado de los escombros y llevado a un hospital. No obstante, al acudir a la clínica donde presuntamente estaría el señor, no pudieron darle información sobre él, por lo que ha pedido ayuda a sus seguidores para poder encontrarlo.

“Dicen que lo sacaron vivo de los escombros de su apartamento y lo enviaron a la clínica Lily sede Limonar, pero ni en esa sede ni en la principal nos dan razón de mi padre”. José Fernando Patiño

En una entrevista, destacó que se encontraba viajando durante el sismo y que fue la misma gente quien ayudó a su papá: “Preguntaron en un puesto que habían improvisado y ahí estaba el nombre de mi papá, que lo habían trasladado a la clínica. Pero cuando llegué, allá no estaba enlistado”, indicó.

Hace unas horas, informó que estaba en un lugar donde posiblemente podría encontrarse su papá. Hasta ahora, no ha dado mayor actualización.

¿Dónde está el papá del conductor José Fernando Patiño? / Redes sociales

¿Quién es José Fernando Patiño, conductor que reportó la desaparición de su papá en el sismo de 7.4 en Colombia?

José Fernando Patiño Recio es un conductor y periodista colombiano.

Actualmente tiene 42 años.

Comenzó su carrera en el año 2003.

Se le ha visto en programas como ‘Noti 5’, ‘Sin reservas’ y ‘En directo’.

Está casado con Marcela Guataquira y tiene dos hijos.

Mira: Actriz de ‘Rubí’ con secuelas tras sufrir doble terremoto en Venezuela: ¿Volverá a actuar?