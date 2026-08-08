¡Triste noticia! Muere papá de participante de Survivor México 2026 tras dura lucha contra el cáncer

Luego de darse a conocer la muerte del papá de Lionel Messi, otra lamentable pérdida conmociona al mundo del deporte y el entretenimiento en México.

Este sábado 8 de agosto se dio a conocer el sensible fallecimiento del papá de Tzasna, participante de ‘Survivor México’, quien recientemente había hablado sobre su estado de salud durante el reality deportivo de TV Azteca.

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Jorge Carrasco, padre de Tzasna / Instagram

¿Cómo se anunció la muerte del papá de Tzasna, participante de ‘Survivor México’ 2026?

La tarde de este sábado 8 de agosto se dio a conocer la muerte de Jorge Carrasco Castro, papá de Tzasna. El equipo de ‘Survivor México’ compartió la noticia a través de sus redes sociales con una esquela y un mensaje en el que expresó sus condolencias y solidaridad a la familia de la atleta.

“El equipo de Survivor México lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del padre de nuestra querida Tzasna. Nos unimos a ella y a su familia en este momento de profundo dolor, deseándoles fortaleza y pronta resignación. Descanse en paz.” Equipo de Survivor México

Asimismo, en las redes sociales de Tzasna, las cuales están siendo manejadas por una persona cercana mientras ella continúa en competencia, también se informó sobre la lamentable pérdida, aunque desde un tono mucho más personal.

Horas antes de que se confirmara la noticia, en el perfil de la atleta se había compartido una fotografía de Tzasna junto a su papá, acompañada de un mensaje en el que se recordaba que el apoyo y el amor hacia él eran una de sus principales motivaciones para continuar dentro de la competencia.

Posteriormente, en sus redes sociales se publicaron varias fotografías y videos de Jorge junto a su hija, en los que aparecen compartiendo distintos momentos. Las publicaciones estuvieron acompañadas de emotivas palabras de apoyo y fortaleza para Tzasna, quien actualmente se encuentra lejos de su familia debido a su participación en el reality.

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¿De qué murió Jorge Carrasco Castro, papá de Tzasna?

Desde el inicio de su participación en el reality se dio a conocer que el papá de Tzasna padecía cáncer de páncreas. Por esta razón, la atleta decidió entrar a la competencia con una motivación muy especial: ganar el premio y utilizarlo para apoyar a su papá con su tratamiento.

Lamentablemente, Jorge Carrasco Castro falleció antes de que Tzasna pudiera concluir su participación en el reality, después de enfrentar esta dura enfermedad.

Lo más doloroso es que, apenas una noche antes de que se diera a conocer la noticia, Tzasna tuvo un momento especialmente sensible frente a las cámaras. La atleta habló sobre el delicado estado de salud de su papá y dejó ver la preocupación que tenía por lo que estaba ocurriendo fuera de la competencia.

Sin saber que serían sus últimas horas con vida, Tzasna continuó dentro de ‘Survivor México’ mientras mantenía presente a su papá y la razón que la llevó a aceptar este reto.

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Tzasna y su papá / Instagram

¿Tzasna dejará la competencia tras la muerte de su padre?

Hasta el momento, no existe una declaración oficial por parte de la producción de ‘Survivor México’ ni de la familia de Tzasna que confirme si la atleta abandonará la competencia tras la muerte de su papá o si continuará participando en el reality. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer información sobre su futuro dentro del programa.

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