El periodista Perez Hilton intenta quitarse la vida EN VIVO y aseguran que sus hijos estaban ahí: ¿Cómo fue?

Una transmisión en vivo de Perez Hilton, una reconocida personalidad del internet, terminó convirtiéndose en una escena de horror, terror y preocupación. Tras autolesionarse en video, afirman que sus hijos estaban presentes en el lugar. ¿Cómo fue?

¿Cómo fue el momento en el que Perez Hilton intentó quitarse la vida?

Durante una reciente transmisión en vivo, los seguidores de Perez Hilton en TikTok comenzaron a percatarse de que algo no era normal en su comportamiento. El creador de contenido mostró una actitud inusual y presentaba heridas.

La preocupación aumentó rápidamente y el chat de la transmisión se llenó de mensajes de usuarios que intentaban entender lo que estaba ocurriendo. Algunos espectadores incluso intercambiaron comentarios para confirmar si todos estaban viendo la misma situación.

Poco después, TikTok decidió suspender la cuenta del bloguero tras detectar el contenido que había sido difundido. Desde entonces, el perfil de Perez Hilton dejó de estar visible para los usuarios de la plataforma.

La policía fue llamada por múltiples internautas, y posteriormente ingresaron a la vivienda, los oficiales encontraron al bloguero y lo trasladaron a un hospital cercano para que pudiera recibir atención médica especializada y el apoyo correspondiente.

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¿Hijos de Perez Hilton vieron al periodista autolesionarse?

La familia de Perez Hilton rompió el silencio sobre la situación que vivieron sus hijos luego del preocupante episodio que protagonizó el creador de contenido. Sus seres queridos confirmaron que los tres menores se encontraban dentro de la casa cuando ocurrió el incidente.

Como protocolo, tuvieron que ser alejados del lugar para evitar que presenciaran más momentos traumáticos:

Apenas unos minutos antes del incidente transmitido en vivo, los hijos, la sobrina y la hermana de Pérez se encontraban dentro de la casa. (...) Cuando quedó claro que Pérez estaba pasando por una grave crisis de salud mental y se estaba autolesionando, se retiraron de inmediato para proteger a los niños. Comunicado de la familia

Mientras Pérez Hilton permanece bajo cuidado médico, sus familiares aseguraron que uno de sus principales objetivos es ayudar a sus hijos a superar el impacto emocional que pudo haberles causado la situación:

“ Nuestra máxima prioridad en este momento es ayudar a los niños a comenzar a recuperarse de lo que vivieron ”, expresó la familia.

Además, pidieron respeto a los medios de comunicación y fotógrafos que se han acercado a la residencia familiar, solicitando que eviten permanecer en la zona.

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Comunicado de la familia de Perez Hilton / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Perez Hilton tras intentar quitarse la vida?

Después del incidente, Perez Hilton habría pronunciado sus primeras palabras desde la clínica donde recibe tratamiento. Según reportó el medio Daily mail, el famoso expresó: “ Yo necesito ayuda ”.

En el comunicado de la familia, pidieron terminar con especulaciones y añadieron que ellos informarán acerca de la evolución en la salud de Perez:

Seguiremos informando sobre el estado de salud de Pérez a través de PerezHilton.com cuando tengamos información adicional que podamos compartir. Comunicado de la familia

La familia no ha dado más detalles sobre el tratamiento que recibe Pérez Hilton, pero pidió comprensión y privacidad.

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