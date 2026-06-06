¡Momento insólito en la TV mexicana! León intentó morder a bebé de dos años durante programa EN VIVO | VIDEO

La televisión ha vivido momentos únicos y memorables a lo largo de la historia, desde conductoras que decidieron quitarse la vida frente a las cámaras, hasta ataques de animales salvajes en pleno en vivo. ¿Qué pasó exactamente?

Niña fue atacada por león en programa mexicano de TV / Pixabay

¿En qué programa mexicano de televisión una bebé fue atacada por un león?

El hecho ocurrió en 2003 durante una emisión de Con sello de mujer. En aquella ocasión, la entonces directora del Zoológico de Chapultepec, Maria Elena Hoyos, acudió al programa para hablar sobre diversas especies animales y presentar un cachorro de león ante las cámaras.

Mientras explicaba algunas características del felino, entre ellas su comportamiento con objetos pequeños, la pequeña Paulina González, de apenas dos años de edad, comenzó a llorar mientras permanecía sentada en las piernas de su madre, Andrea Rodríguez.

Lo que pasó después, fue un hecho que trascendió a lo largo del tiempo y, después de más de 20 años, ha impactado a todos los que lo ven por primera vez.

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Paulina González fue atacada por león en vivo / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que una niña fue atacada por un león en programa de TV?

Durante más de dos décadas, este fue uno de los momentos más impactantes de la televisión mexicana. Mientras había una tranquila plática se desarrollaba entre los presentes, el león se lanzó sobre la menor.

Andrea Rodríguez reaccionó de inmediato intentando apartar a su hija, mientras los presentes gritaban y el cuidador del animal intervenía para controlar la situación.

Uno de los momentos más comentados del video es cuando Maria Elena Hoyos intenta tranquilizar a los presentes y sugiere acercar nuevamente a la niña al león para que perdiera el miedo .

El momento no pasó a mayores, la pequeña se mantuvo en brazos de su madre, eso sí, entre un llanto muy marcado de la niña de dos años.

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LEONA CACHORRA ATACA BEBÉ EN TV



EL SUSTO QUE MARCÓ LA TELEVISIÓN MEXICANA HACE 23 AÑOS



El 12 de marzo de 2003 en el programa Con Sello de Mujer de TV Azteca una leona cachorra de seis meses interactuaba en vivo con Paulina González de dos años. La niña lloró incómoda… pic.twitter.com/AziBHRnn7F — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) June 3, 2026

¿Qué dijo Paulina González sobre el incidente con un león?

Años después, fue la propia Paulina González quien decidió aclarar los hechos a través de sus redes sociales, explicando que únicamente sufrió un pequeño rasguño que desapareció con el tiempo y que nunca presentó consecuencias físicas.

Yo estaba muy incómoda, tenía dos años y obvio iba a llorar, de repente el león me ve y piensa ‘eres mi presa’, cuando me agarra todos comienzan a gritar y la señora decía ‘tranquila, tranquila’. Paulina González

Asimismo, aclaró que el león nunca fue castigado ni sacrificado tras el incidente, desmintiendo uno de los rumores que durante años circularon en redes sociales.

Lejos de quedar marcada por aquella experiencia, Paulina González ha construido una vida completamente distinta. Actualmente tiene 23 años y comparte constantemente aspectos de su día a día en redes sociales.

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