Valentina Gilabert al borde de la muerte por segunda vez; sufrió infección en todos sus órganos, ¿qué se sabe?

La influencer y modelo Valentina Gilabert, ha vuelto a preocupar a sus fans y seguidores, luego de que se revelara que enfrentó una delicada crisis de salud que la llevó al borde de la muerte por segunda ocasión. A través de un video difundido en TikTok, la joven compartió detalles de la infección generalizada que afectó todos sus órganos y que requirió intervención médica urgente. ¿Cómo se encuentra actualmente?

Valentina Gilabert responde a señalamientos en redes y asegura que no le bajó el novio a nadie / Instagram: @vale.gilabert

¿Cómo fue el ataque que sufrió Valentina Gilabert hace casi un año?

Un suceso ocurrido el 5 de febrero de 2025 cambió la vida de Valentina Gilabert, pues la influencer Marianne Gonzaga la atacó ese día con un objeto punzocortante en un departamento situado al sur de la Ciudad de México, provocándole heridas de gravedad.

La afectada, también dedicada al modelaje, fue llevada de urgencia a un hospital, donde tuvo que someterse a múltiples cirugías reconstructivas. A raíz de este hecho, Gonzaga fue acusada de lesiones calificadas y enfrentó un proceso legal hasta que el 23 de julio de 2025 obtuvo libertad condicional tras llegar a un acuerdo.

Luego de permanecer cinco meses en prisión, Marianne Gonzaga retomó su actividad en redes sociales, generando opiniones divididas entre los usuarios. Ante las críticas, publicó un video en TikTok en el que respondió a los comentarios, señalando que no pretende conseguir “likes”, sino dar a entender que toda acción tiene consecuencias.

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Valentina Gilabert / Redes sociales

¿Valentina Gilabert sufrió una recaída de salud recientemente?

En un reciente testimonio de Valentina Gilabert, la joven señaló que sufrió una infección severa que se extendió por todo su organismo. Según relató, uno de los puntos más críticos fue el diafragma, donde los médicos detectaron acumulación de pus, lo que obligó a una intervención inmediata para evitar consecuencias fatales.

La influencer detalló que el proceso fue sumamente doloroso y complejo, al grado de requerir hospitalización y un procedimiento quirúrgico. Aunque actualmente se encuentra estable, mostró que su recuperación aún está en curso, ya que continúa con drenajes en el abdomen y presenta varias heridas visibles.

Por segunda vez estoy al borde de la muerte. (...) Tuve una infección en todos mis órganos, todo mi diafragma estaba lleno de pus. Valentina Gilabert

A pesar de la gravedad del caso, Gilabert señaló que los médicos todavía no han determinado con certeza qué originó la infección.

La influencer también dejó claro que esta experiencia ha sido un nuevo golpe en su vida, especialmente por tratarse de la segunda ocasión en la que enfrenta una situación límite.

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¿Quién es Valentina Gilabert?

Valentina Gilabert se posicionó como creadora de contenido en plataformas como Instagram y TikTok, donde comenzó a compartir aspectos de su vida cotidiana, moda, belleza y estilo de vida.

Su presencia frente a la cámara le permitió construir una comunidad de seguidores que fue creciendo de manera constante.

Con el paso del tiempo, su actividad digital se amplió hacia el modelaje, participando en sesiones fotográficas y colaboraciones con marcas, haciéndose una habitual dentro de los influencers en México.

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