Bebé de la influencer Marianne Gonzaga, agresora de Valentina, ¿está desaparecida? ¡Activan alerta amber!

La desaparición de una menor de apenas meses de haber nacido, ha generado preocupación de autoridades e internautas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activaron de manera coordinada una ficha de Alerta Amber para localizar a la hija de la influencer Marianne Gonzaga, quien ha estado envuelta en polémica desde inicios del 2025. ¿Qué sucede exactamente?

La influencer Marianne Gonzaga / Redes sociales

¿Por qué la influencer Marianne Gonzaga fue detenida en el 2025?

El incidente acontecido el 5 de febrero de 2025, marcó la vida de la influencer Marianne Gonzaga, cuando decidió atacar con un arma punzocortante a Valentina en un departamento ubicado al sur de la Ciudad de México, dejándola gravemente herida.

La víctima, quien también es modelo, fue trasladada de emergencia a un hospital, donde tuvo que someterse a diversas cirugías reconstructivas. Por estos hechos, Gonzaga fue imputada por lesiones calificadas y permaneció bajo proceso hasta que el 23 de julio obtuvo su libertad condicional tras alcanzar un acuerdo legal.

Tras pasar cinco meses en prisión, Marianne Gonzaga volvió a la actividad en sus redes sociales, lo que provocó reacciones encontradas entre los usuarios. Frente a las críticas, la influencer compartió un video en TikTok en el que respondió a los señalamientos, aclarando que no busca obtener “likes”, sino transmitir la idea de que los errores tienen consecuencias.

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Valentina Gilabert responde a señalamientos en redes y asegura que no le bajó el novio a nadie / Instagram: @vale.gilabert

¿La bebé de la polémica influencer, Marianne Gonzaga, está desaparecida?

La fiscalía de Nuevo León confirmó, a través de sus canales oficiales, que la hija de la influencer Marianne Gonzaga está reportada como desaparecida. Las autoridades ya trabajan en conjunto con la capital del país para dar con el paradero de la niña.

De acuerdo con la información difundida, ambas dependencias han solicitado el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier dato que permita ubicar a la menor.

La ficha de búsqueda incluye un número telefónico habilitado para recibir reportes, en el que cualquier persona puede aportar información de forma confidencial. La prioridad, indicaron, es localizar a la menor lo antes posible y garantizar su integridad física.

Ante esto, la influencer fue cuestionada sobre el paradero de la menor, pero ella indicó que la pequeña se encuentra a salvo, generando confusión entre sus seguidores. ¿ Por qué se activó la Alerta Amber si no está desaparecida ?

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🚨🍼 Autoridades de la #CDMX y Nuevo León activan Alerta Amber para localizar a Emma Becerril Gonzaga Rodríguez, de 1 año, hija de la "influencer" Marianne Gonzaga.



Fue vista por última vez en la colonia Centro, en CDMX. Piden apoyo urgente para localizarla. pic.twitter.com/mA4u3EhXEH — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) March 21, 2026

¿Marianna Gonzaga está en conflicto legal con el padre de la bebé?

El caso ha cobrado mayor relevancia debido al contexto familiar en el que presuntamente ocurrió la desaparición. De acuerdo con reportes e información de Excélsior, la situación se da en medio de un conflicto legal entre la influencer Marianne Gonzaga y el padre de la menor, José Saíd Becerril, relacionado con la custodia de la niña.

Incluso, se ha señalado que existe una orden de restricción que impide al padre acercarse a la influencer, a su familia y a la menor. Sin embargo, el propio Becerril habría manifestado preocupación por la seguridad de su hija, argumentando temor ante posibles acciones derivadas del conflicto.

La situación se complicó aún más luego de que un juez ordenara la presentación de la menor ante las autoridades para definir su situación legal. Según la información disponible, dicha orden no fue cumplida por Marianne en el plazo establecido, lo que encendió las alarmas y derivó en la activación de la Alerta Amber. Se presume que su padre fue el que denunció la presunta desaparición, debido a que la mamá no la presentó.

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