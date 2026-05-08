Caso Nancy Guthrie: Hallan restos humanos cerca del lugar donde desapareció la madre de la periodista

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista y conductora de televisión Savannah Guthrie, continúa generando preocupación en Estados Unidos luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo de un hueso humano cerca de la vivienda de la mujer de 84 años en Arizona. ¿Es de ella?

¿Conductora de TV, Savannah Guthrie, recibió carta para el rescate de su madre? ¡Aseguran sí fue secuestrada! / Redes sociales, NBC y canva

¿Cómo fue el secuestro de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie?

Savannah Guthrie, una de las caras más reconocidas del programa matutino Today de NBC, hizo pública la lamentable noticia a inicios del mes de febrero.

Tras hacerse pública la desaparición de su madre, la presentadora compartió un mensaje que fue difundido durante la emisión del programa, al cual no asistió. En dicho comunicado expresó la preocupación que atraviesa su familia y pidió apoyo ante la situación:

“En nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo. En este momento, nuestra prioridad es el regreso sano y salvo de nuestra querida madre” , se escucha en el comunicado.

Según los reportes iniciales, la desaparición de Nancy Guthrie comenzó a generar inquietud entre sus familiares y personas cercanas luego de que no asistiera a misa, una actividad que acostumbraba realizar cada fin de semana.

A semanas de no tener más información de su madre, un nuevo descubrimiento estremece las redes sociales. ¿Por qué?

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Savannah Guthrie y su madre, Nancy Guthrie / People

¿Encontraron restos humanos cerca de la casa donde desapareció Nancy Guthrie?

De acuerdo con información revelada por el Departamento de Policía de Tucson, un hueso humano fue localizado en las inmediaciones de la residencia de Nancy Guthrie, ubicada en Arizona. El hallazgo fue descrito como parte de una “ investigación antropológica prehistórica ”, por lo que inicialmente no se considera evidencia de un crimen reciente.

Las autoridades señalaron que especialistas del Departamento de Antropología de la Universidad de Arizona y personal de la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima trabajan en conjunto para analizar el resto óseo y determinar su antigüedad y procedencia.

Pese a que el descubrimiento no estaría relacionado directamente con la desaparición de Guthrie , la noticia provocó nuevas interrogantes sobre el caso, que ya suma más de tres meses sin respuestas claras.

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es la hipótesis de un posible secuestro. Las autoridades sospechan que Nancy Guthrie habría sido sacada de su hogar por un individuo enmascarado que fue captado por cámaras de seguridad durante la madrugada del 1 de febrero.

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Sospechoso de secuestrar a Nancy Guthrie / Redes sociales

¿Quién es Savannah Guthrie y cuál es su trayectoria?

Savannah Guthrie es una periodista, conductora de televisión y abogada originaria de Estados Unidos, ampliamente identificada por ser una de las principales figuras del programa matutino TODAY de NBC.

Gracias a su formación en derecho, logró sobresalir en la cobertura de temas judiciales y políticos, lo que le abrió paso en importantes cadenas nacionales.

Durante su trayectoria profesional ha informado sobre elecciones presidenciales, realizado entrevistas a líderes internacionales y cubierto acontecimientos históricos y problemáticas sociales. Además, ha participado como moderadora en debates políticos y especiales informativos de NBC.

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