Conductora mexicana sufre momentos de terror por un secuestro: ¡La interceptaron en plena calle!

Momentos de terror sufrió una conductora que fue víctima de un secuestro, un hecho que causó impacto entre sus seguidores, ¿quién es la presentadora y qué le pasó? Te contamos todos los detalles.

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¿Qué conductora fue víctima de secuestro?

La reconocida conductora Betty Monroe vivió pánico y tensión tras revelar que sufrió un secuestro exprés que posteriormente la dejó con paranoia. Los hechos se reportaron en 2018, cuando la actriz iba hacia su casa en la alcaldía Coyoacán, de la Ciudad de México y la abordó un hombre con malas intenciones.

La presentadora se encontraba en un traslado habitual cuando se cometió el delito que derivó en una situación que marcó su vida personal. Las autoridades detallaron en una tarjeta informativa que se abrió una investigación para “esclarecer un robo a casa habitación y un secuestro”.

“Como parte de las diligencias, policías de investigación obtuvieron las videograbaciones del C5 y particulares a fin de recabar información sobre el momento del robo y la trayectoria de la camioneta en el que la víctima fue privada de su libertad”, señalaron las autoriades. Además, analizaron el lugar de los hechos y el vehículo, donde encontraron dos huellas dactilares.

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Betty Monroe sufrió un secuestro. / Redes sociales

¿Cómo fue el secuestro que sufrió Betty Monroe?

En aquel entonces un hombre detuvo a Betty Monroe y se subió a su camioneta para obligarla a conducir hasta su casa. Cuando llegaron, robo diversos objetos de valor y la amarro de pies y manos. Posteriormente la dejó abandonada en la alcaldía Benito Juárez.

Además, una amiga de la conductora relató a TVNotas que Monroe “tuvo el peor susto de su vida, pensó que no la contaba. Estaba por la zona del hospital Médica Sur, acababa de salir del gimnasio y cuando estaba conduciendo camino a su domicilio, en un alto un sujeto se trepó a su camioneta, la amenazó y la obligó a conducir hasta su casa”.

“El hombre subió unas cosas a la camioneta, mientras ambos salieron del fraccionamiento como si nada, y de nuevo la vigilancia del lugar no vio nada raro y le abrieron la pluma”, dijo la fuente y destacó que la conductora quedó en shock cuando el hombre se fugó al cometer el robo.

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En 2018, Betty Monroe fue víctima se secuestro. / Redes sociales

¿Quién es Betty Monroe?

Betty Monroe es una actriz, presentadora y exmodelo mexicana nacida el 4 de marzo de 1978 en Guadalajara, Jalisco, bajo el nombre de Beatriz Monroy Alarcón. Inició su trayectoria desde temprana edad en el ámbito artístico, participando en teatro musical, y más adelante obtuvo el primer lugar en un concurso de belleza en 1996, lo que impulsó su presencia en el medio.

Su carrera en televisión se desarrolló principalmente en TV Azteca, donde formó parte de producciones como Tres veces Sofía, Perla y el programa Tempranito, en el que también incursionó como conductora. Posteriormente, participó en la telenovela Como en el cine en 2001, proyecto con el que amplió su reconocimiento dentro de la televisión mexicana.

En años posteriores, Betty Monroe trabajó en distintas televisoras. En 2015 se integró a Televisa para protagonizar la telenovela Sueño de amor* y en 2017 formó parte de Imagen Televisión con la producción ¡Muy padres!. En 2018 regresó a TV Azteca como conductora en el programa DeporTV, y en 2019 participó en la bioserie Bronco: la serie. Actualmente, se mantiene alejada del medio artístico.

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