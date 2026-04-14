¿Macaria, actriz de Vecinos, le teme a la muerte? ¡Ve partir a sus amigos y no logra superar el dolor!

Para la actriz Macaria (76 años), cada vez es más frecuente enterarse del fallecimiento de amigos y amigas contemporáneas, por lo que ahora ve la muerte de forma distinta. Sin embargo, la partida que más le ha dolido es la de Talina Fernández, y le ha costado mucho trabajo poderla asimilar.

“Mi Tali amada. La he soñado. La extraño tanto. ¡Me hace mucha falta! La siento conmigo. Todos los días me acuerdo de ella, porque tengo en mi casa una foto donde salimos ambas con una amiga en común, y otra imagen de Marianita Levy (†), que también era muy importante en mi vida. Las veo a diario”, dijo la actriz a TVNotas.

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¿Macaria le teme a la muerte? La actriz reflexiona sobre la vida tras ver morir a sus amigos. / Luis Pérez/Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Cómo fue la amistad de Talina Fernández y Macaria?

La amistad entre Talina Fernández y Macaria inició en la década de los años 80. “La conocí en 1986, en el salón de belleza de Alfredo Palacios (†) y nos comenzamos a tratar. Me dijo que nos fuéramos a comer y desde ahí nunca más nos dejamos. Nos reíamos tanto juntas. Era un ser de privilegio: Maravillosa, generosa, buena hija, excelente madre. Me hacen falta sus consejos y su humor”.

Narra que en una ocasión soñó a Mariana Levy y le pasó algo muy especial. “Pasaron como 12 años que yo no podía llorar por nada. No había manera. En ese sueño, cuando ella me abrazó y yo también lo hice, me empecé a despertar y me di cuenta de que estaba llorando de la emoción, y de lo bonito que sentí”.

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Macaria recordó su amistad con Talina Fernández. / Luis Pérez/Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Macaria le tiene miedo a la muerte?

Sobre la muerte, Macaria refiere que no le tiene temor. “Es ley de vida. Me acuerdo de que por muchos años ni siquiera me gustaba hablar de eso, pero es algo que nos va a llegar a todos. Entonces, miedo no”. Y asegura estar lista: “Cuando llegue, será”.

La actriz también es consciente de que todos pueden partir antes. “Se me fue Octavio Ocaña a los 22 años y también fue una pérdida dolorosa. Eso te hace comprender que nos vamos cuando te toca”.

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Macaria no supera la muerte de su amiga Talina Fernández. / Luis Pérez/Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Macaria planea retirarse de la actuación?

Macaria descarta rotundamente el retiro. “No he pensado en ello. Estoy con ganas de seguirle pedaleando. Ana Martín y yo siempre hemos coincidido en decir que, para nosotras, nuestras ídolas eran Prudencia Griffel y Sara García. La maravilla de ser actriz es que siempre se van a necesitar señoras mayores. Hay cabida para todo mundo para seguir vigente”.

Hace unas semanas se estrenaron las temporadas 20 y 21 de Vecinos. Al respecto, la actriz asegura: “El personaje de ‘Magdalena Pérez de López’ me ha dado 21 años de mucho disfrute. He llegado a bastante gente que nunca creí, en mis 58 de carrera”.

Físicamente, conserva un rostro con bastante lozanía y nos compartió su secreto. “Me puse bótox en mi cumpleaños 55 y qué bueno que se me pasó rápido el efecto, porque yo en ese entonces iba a empezar las grabaciones de Vecinos y no hubiera podido interpretar a ‘Magdalena’ con eso, porque no puedes mover las cejas, la frente. Mi personaje gesticula mucho. Jamás me lo volvería a poner”.

Finalmente, aseguró que está impedida clínicamente a hacerse cirugías estéticas. “Cuando tenía 25 años se me notaban mucho las cicatrices, por un problema de acné que tuve muy fuerte. Deseaba hacerme una dermoabrasión (procedimiento quirúrgico estético que utiliza un instrumento rotatorio de alta velocidad para ‘lijar’ y eliminar las capas superiores de la piel), y el doctor me dijo que no me lo podía hacer, que yo no era candidata para ninguna operación, por mi tipo de piel, que es muy delgadita. Soy hueso en pellejito, como de telita de cebolla. Así soy toda”.

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Macaria se sincera sobre la muerte y el impacto emocional de perder amigos. / Redes sociales

¿Quién es Macaria y cuál es su trayectoria?

Macaria debutó en 1968

Ha actuado en más de 20 telenovelas, entre ellas: Atrapada, Nunca te olvidaré, DKDA, sueños de juventud, Los exitosos Pérez y Yo no creo en los hombres.

Ha sido parte de programas como Mi querida herencia, El privilegio de mandar y Bailando por la boda de mis sueños, aunque su personaje más popular es el de “Magdalena Pérez de López” en Vecinos.

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