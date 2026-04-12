¿Anette Michel temió lo peor? El tumor que amenazó su regreso a las telenovelas

Cuando Anette Michel pensaba que por fin su carrera actoral despegaba tras dejar TV Azteca, un diagnóstico médico inesperado estuvo a punto de cambiarlo todo. En pleno debut en Televisa, la actriz fue informada de que tenía un tumor en el cuello que debía retirarse de inmediato. El miedo no solo era por su salud, sino por perder la oportunidad laboral que tanto había esperado. Hoy, por primera vez, cuenta cómo vivió esos días de angustia y la reacción que tuvo el productor Nacho Sada.

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Anette Michel impidió que su hijo fuera protagonista de un proyecto. / Instagram: @anettemicheltv

¿Qué diagnóstico médico puso en riesgo la carrera de Anette Michel en Televisa?

El regreso de Anette Michel a la actuación fue uno de los movimientos más comentados del espectáculo, especialmente porque ocurrió después de 23 años de exclusividad en TV Azteca. En 2021, la conductora decidió no renovar contrato y apostar todo por su faceta como actriz en Televisa, una decisión valiente y riesgosa.

Sin embargo, cuando apenas llevaba la mitad de las grabaciones de la telenovela ‘Contigo sí’, la actriz recibió una noticia alarmante: tenía un tumor en el cuello, de gran tamaño, que estaba creciendo rápidamente. El diagnóstico llegó como un balde de agua helada, no solo por el impacto emocional, sino porque exigía una cirugía urgente.

“Estando a la mitad de la novela que el señor Nacho Sada me dio la oportunidad, me salió un tumor en el cuello, muy grande, muy importante. Fue un susto terrible para toda mi familia”, relató Anette Michel en ‘El minuto que cambió mi destino sin censura’.

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¿Por qué el tumor en el cuello obligó a Anette Michel a ser operada de urgencia?

Lo que más preocupó a la actriz Anette Michel no fue el quirófano, sino la posibilidad de quedar fuera del proyecto en el momento más importante de su nueva etapa profesional. Acostumbrada a la disciplina y puntualidad, Anette Michel confesó que la noticia la desmoronó emocionalmente.

“Dios mío, me están dando por primera vez la oportunidad y me está sucediendo esto… qué horror, ¿qué voy a hacer?” Anette Michel

De acuerdo con lo que le explicaron los médicos, el tumor no dejaba de crecer y ya estaba comprometiendo estructuras delicadas del cuello y la nuca. La situación era delicada, pues estaba presionando una de las venas más importantes que llevan sangre al cerebro.

Anette Michel “El neurocirujano no podía esperar, que a lo sumo un mes me tenía que quitar esta bola porque era un tumor que podía empezar a romper huesos… estaba aplastando una de las venas importantes que van al cerebro. Ya estaba casi sin vida”

Ante este panorama, Anette decidió hablar directamente con el productor Nacho Sada, sin saber si perdería o no su personaje.

¿Cómo reaccionó Nacho Sada ante la emergencia de salud de Anette Michel?

La reacción del productor fue clave para que la actriz pudiera enfrentar el momento con mayor tranquilidad. Anette Michel explicó que llegó llena de vergüenza, incluso planteando la posibilidad de que su personaje fuera eliminado.

“A mí se me caía la cara de vergüenza, como si fuera algo que yo hubiera hecho a propósito”, confesó.

Le explicó que necesitaba al menos 15 días de recuperación, con la posibilidad de extenderse hasta un mes. La respuesta de Nacho Sada la marcó para siempre:

“No te preocupes, aquí te esperamos. Danos unos días más de grabación y cuando regreses hacemos tus escenas, no pasa nada”. Anette Michel

La actriz no oculta su agradecimiento hacia el productor, a quien describe como un caballero que la apoyó en uno de los momentos más vulnerables de su vida profesional y personal.

“Él estuvo para mí en uno de los momentos más difíciles de salud de mi carrera”. Anette Michel

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¿Cuál fue el resultado de la cirugía y cómo volvió Anette Michel a las grabaciones?

Afortunadamente, el final de esta historia fue positivo. Tras los estudios médicos y la intervención quirúrgica a Anette Michel, el tumor resultó no ser maligno, sino una masa de carne del tamaño de un puño.

“Finalmente me fue súper bien, no era nada. Era una masa de carne enorme, del tamaño de un puño. Lo extrajeron y a los 15 días estaba grabando mi novela”. Anette Michel

La recuperación fue rápida y sin consecuencias, algo que Anette Michel agradece profundamente. Apenas dos semanas después de la cirugía, volvió al set de ‘Contigo sí’ sin complicaciones y con una nueva perspectiva de vida.

“Di gracias a Dios. Fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera”, reconoció.

Así fue como lo reveló: