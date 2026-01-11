Hijo de Anette Michel iba a protagonizar un proyecto… ¡pero su mamá dijo no! Sale a la luz por qué

Muchos hijos de famosos deciden seguir los pasos de sus padres en los escenarios, y este parece ser el caso del hijo de Anette Michel.

Aunque apenas es un adolescente, ya empieza a mostrar un claro interés por la actuación. La actriz asegura que lo apoyará firmemente, pero tiene muy claro que prefiere que su hijo esté completamente decidido.

Según Anette Michel, su hijo estuvo a punto de protagonizar un proyecto en Televisa. Sin embargo, ella y su esposo decidieron que no era lo adecuado, y finalmente el pequeño no participó en dicho proyecto, a pesar de haberse preparado y haber quedado seleccionado tras un casting, pero ¿por qué? ¡Te contamos!

Anette Michel pide perdón a Odalys Ramírez por malos tratos en el pasado. / Redes sociales

¿Por qué Anette Michel no dejó que su hijo protagonizara el proyecto?

Anette Michel explicó que rechazó que su hijo participara en este proyecto porque no quería que dejara la escuela.

“Le gusta la actuación, de hecho ya ha hecho algunas cosas. Hizo un casting y quedó para un protagonico en Televisa, pero tristemente no se quedó a hacerlo porque eran muchos meses y, la verdad, su padre y yo, como madre, no quisimos que dejara la escuela. Está muy chiquito. Yo entiendo que hay padres que apoyan a sus hijos y me parece muy bien, pero son niñitos que desde pequeños quieren ser actores”.

Esto no significa que Anette no apoye a su hijo si finalmente decide dedicarse a la actuación; al contrario, lo hará. Sin embargo, prefiere que esté completamente decidido, termine la escuela y tenga un poco más de madurez antes de tomar una decisión tan importante.

“Mi hijo todavía no se define por completo. Yo le digo: ‘Papi, espérate entonces’. Ya ha tomado cursos de actuación; de hecho, en las vacaciones toma clases porque le gusta y quiere hacerlo. Entonces, si salen comerciales o participaciones pequeñas, los hará”, comentó.

Anette Michel impidió que su hijo fuera protagonista de un proyecto. / Instagram: @anettemicheltv

¿Por qué Anette Michel prefiere que su hijo espere antes de iniciar su carrera actoral?

Anette Michel considera que es mejor comenzar la carrera de actuación con cierta madurez, tal como ella lo hizo. Aunque inició como modelo a los 17 años, confiesa que, a punto de cumplir los 18, era muy tímida y desconocía el mundo de las pasarelas. Sin embargo, por circunstancias de la vida se le presentó la oportunidad de incursionar en la actuación, y decidió aceptarla.

Michel explica que, tras la muerte de su padre cuando tenía 9 años, se vio en la necesidad de trabajar desde joven, lo que también influyó en sus decisiones profesionales.

“Nunca me interesó la fama, jamás me importó ser famosa. Me gusta mi trabajo per se, interpretar diferentes personajes. No perdí el piso porque empecé ya grande. Eso es algo de lo que hablo mucho con mi hijo; creo que es importante tener cierta madurez y entender que esto es un trabajo”, comentó al programa “Hoy”.

¿Quién es Anette Michel, actriz y conductora?

Anette Michel es una actriz y conductora mexicana que inició su carrera en el mundo del entretenimiento desde muy joven. Nació en Guadalajara y a los 14 años comenzó a trabajar como modelo para ayudar con sus estudios, incorporándose más tarde a la agencia de modelaje Contempo en Ciudad de México.

Su talento y carisma la llevaron a debutar en la pantalla como conductora del programa “Hollywood D.F.”, un espacio dedicado a moda y entretenimiento.

Su trayectoria en la actuación comenzó con la telenovela “Al norte del corazón” (1997), donde interpretó a Ángela Medina, logrando consolidarse como protagonista.

Ese mismo año participó en la obra de teatro “Qué lío estafan las petacas”, y en 1998–1999 co-condujo el exitoso programa matutino “Tempranito” junto a Alan Tacher. En 1999 regresó a la televisión con la telenovela “Marea brava”, compartiendo créditos con Héctor Soberón, y en 2001 se destacó como villana en “Cuando seas mía”, junto a Silvia Navarro y Sergio Basañez.

A lo largo de su carrera, Anette Michel ha participado en diversas producciones incluyendo “Mirada de mujer, el regreso” (2003), “La otra mitad del sol” (2005) y “Se busca un hombre” (2007). Más adelante interpretó personajes que quedaron en la memoria del público en “Pasión morena” (2009), “La mujer de Judas” (2012) y “Secretos de familia” (2013).

Además de su faceta como actriz, Anette Michel ha destacado como conductora en programas de televisión como “Póker de Reinas”, “Tempranito”, “MasterChef México” y “MasterChef Junior”.

